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Posted 10 февраля 2015, 10:10

Published 10 февраля 2015, 10:10

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Полицейские Владивостока нашли автохама, представившегося прокурором

10 февраля 2015, 10:10
Его оштрафуют на 500 рублей

Приморские полицейские по видео отыскали молодого мужчину, грубо нарушившего правила ПДД и попытавшегося прикрыться госслужбой, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Автохамом, попавшим на видео, оказался 31-летний житель Владивостока. Стражи порядка выяснили, что нарушитель работает в одной из коммерческих организаций краевого центра и к прокуратуре не имеет ни малейшего отношения.

В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). «Прокурору» грозит денежный штраф в 500 рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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