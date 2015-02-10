Полицейские Владивостока нашли автохама, представившегося прокурором

Posted 10 февраля 2015, 10:10
Published 10 февраля 2015, 10:10
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Приморские полицейские по видео отыскали молодого мужчину, грубо нарушившего правила ПДД и попытавшегося прикрыться госслужбой, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
Автохамом, попавшим на видео, оказался 31-летний житель Владивостока. Стражи порядка выяснили, что нарушитель работает в одной из коммерческих организаций краевого центра и к прокуратуре не имеет ни малейшего отношения.
В отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). «Прокурору» грозит денежный штраф в 500 рублей.