Хабаровские борцы за порядок на дорогах помогут убрать снег

По его словам, подробности проведения «субботника» активисты опубликуют в группе «КХВ.АВТО» ВКонтакте за день до его проведения, в субботу. Там же все желающие помочь в очистке Хабаровска от снега могут связаться с организаторами. В поле зрения общественников попадут оживлённые перекрёстки, где горы снега у переходов мешают передвигаться как автолюбителям, так и пешеходам.