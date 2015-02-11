Хабаровские борцы за порядок на дорогах помогут убрать снег

Posted 11 февраля 2015, 04:50
Published 11 февраля 2015, 04:50
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Представители хабаровского общественного объединения «КХВ.АВТО» намерены выйти на улицы города, чтобы помочь дорожникам в уборке снега. В воскресенье, 15 февраля, они займутся пешеходными переходами в Центральном и Индустриальном районах. Многие из них завалены кучами снега и льда, из-за которых участники дорожного движения не видят друг друга, что чревато происшествиями.
«От граждан мы ждём активности и желания. Мы же готовы предоставить инструмент и помочь в очистке участков, которые считают опасными граждане нашего города», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» организатор акции Александр Хорошев.
По его словам, подробности проведения «субботника» активисты опубликуют в группе «КХВ.АВТО» ВКонтакте за день до его проведения, в субботу. Там же все желающие помочь в очистке Хабаровска от снега могут связаться с организаторами. В поле зрения общественников попадут оживлённые перекрёстки, где горы снега у переходов мешают передвигаться как автолюбителям, так и пешеходам.
Желание помочь хабаровским дорожникам у активистов возникло после недавнего ответа о ситуации в дорожном хозяйстве города начальника управления дорог и внешнего благоустройства Олега Гроо. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», в документе, в частности, говорилось о недостатке денег на полную очистку улиц от снега, а также высказывалось уточнение, что снег сам растает с наступлением плюсовых температур.