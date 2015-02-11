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Posted 11 февраля 2015, 02:46

Published 11 февраля 2015, 02:46

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

За январь в Приморье изъяли более 50 незаконно убитых животных и птиц

11 февраля 2015, 02:46
Среди пойманных браконьеров есть полицейские, депутаты и егеря

В январе приморские охотинспекторы провели более 450 рейдов на особо охраняемых природных территориях. Итогом стали одно уголовное дело и 181 протокол об административных правонарушениях.

Инспекторы изъяли у браконьеров 23 охотничьих ружья, 20 петель, 10 капканов. Уголовное дело слуги закона возбудили именно по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия одним из пойманных нарушителей. Добыча рисковых охотников также была конфискована. Браконьерам удалось убить 26 фазанов, 15 косуль, 7 изюбрей, двух пятнистых оленей и двух кабанов. Теперь с браконьерами будут разбираться сотрудники МВД.

Инспекторы сообщили, что им довелось составлять протоколы в отношении самых разных людей, среди которых были сотрудники полиции, депутаты, представители егерской службы охотпользователей, работники лесного хозяйства. Всего насчитали 8 нарушителей с особым должностным статусом.

Охотинспекция напоминает при посредстве сайта краевой администрации, что, отправляясь добывать зверя или птицу, каждый охотник обязан иметь при себе четыре главных документа: охотничий билет, разрешение на оружие, лицензию и путёвку от охотобщества, в котором он состоит.

Отсутствие этих документов влечёт лишение права на охоту сроком от одного до двух лет, административный штраф на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты. Особо серьёзные нарушения могут повлечь и уголовное наказание.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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