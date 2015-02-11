За январь в Приморье изъяли более 50 незаконно убитых животных и птиц

Отсутствие этих документов влечёт лишение права на охоту сроком от одного до двух лет, административный штраф на должностных лиц – от 25 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты. Особо серьёзные нарушения могут повлечь и уголовное наказание.