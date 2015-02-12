Начальнику полиции Приморья Дмитрию Бублику вручили пистолет Макарова

Posted 12 февраля 2015, 03:43
Published 12 февраля 2015, 03:43
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Новому начальнику полиции Приморского края Дмитрию Бублику вручили наградное оружие. Начальник управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев поблагодарил коллегу за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и успехи в служебной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Накануне в Приморье чествовали сотрудников органов внутренних дел. Николай Афанасьев вручал награды представителям МВД за профессионализм, достижения и успехи.
Недавно назначенный замначальника управления МВД России по Приморью, начальник полиции Дмитрий Бублик в награду за профессиональное отношение к работе и достижение высоких результатов получил наградное оружие – пистолет Макарова.
Дмитрий Бублик 22 года посвятил службе. Теперь, по его словам, настало время учить молодых и передавать опыт новым сотрудникам МВД.
За время руководства Дмитрия Бублика в уголовном розыске добились больших успехов. Только в прошлом, 2014 году им удалось привлечь к уголовной ответственности почти 200 членов ОПГ. Этот показатель превышает результат 2013 года в четыре раза. Так, например, благодаря руководству полковника полиции устранили несколько банд автоворов, квартирников, пресекли действия банды на автозаправках. Одним из самых резонансных дел было задержание подозреваемых в краже 15 миллионов рублей из банкоматов.