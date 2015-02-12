vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2015, 03:43

Published 12 февраля 2015, 03:43

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Начальнику полиции Приморья Дмитрию Бублику вручили пистолет Макарова

12 февраля 2015, 03:43
Наградное оружие он получил за 22 года безупречной службы в органах внутренних дел

Новому начальнику полиции Приморского края Дмитрию Бублику вручили наградное оружие. Начальник управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев поблагодарил коллегу за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и успехи в служебной деятельности, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Накануне в Приморье чествовали сотрудников органов внутренних дел. Николай Афанасьев вручал награды представителям МВД за профессионализм, достижения и успехи.

Недавно назначенный замначальника управления МВД России по Приморью, начальник полиции Дмитрий Бублик в награду за профессиональное отношение к работе и достижение высоких результатов получил наградное оружие – пистолет Макарова.

Дмитрий Бублик 22 года посвятил службе. Теперь, по его словам, настало время учить молодых и передавать опыт новым сотрудникам МВД.

За время руководства Дмитрия Бублика в уголовном розыске добились больших успехов. Только в прошлом, 2014 году им удалось привлечь к уголовной ответственности почти 200 членов ОПГ. Этот показатель превышает результат 2013 года в четыре раза. Так, например, благодаря руководству полковника полиции устранили несколько банд автоворов, квартирников, пресекли действия банды на автозаправках. Одним из самых резонансных дел было задержание подозреваемых в краже 15 миллионов рублей из банкоматов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика