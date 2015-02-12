Начальнику полиции Приморья Дмитрию Бублику вручили пистолет Макарова

За время руководства Дмитрия Бублика в уголовном розыске добились больших успехов. Только в прошлом, 2014 году им удалось привлечь к уголовной ответственности почти 200 членов ОПГ. Этот показатель превышает результат 2013 года в четыре раза. Так, например, благодаря руководству полковника полиции устранили несколько банд автоворов, квартирников, пресекли действия банды на автозаправках. Одним из самых резонансных дел было задержание подозреваемых в краже 15 миллионов рублей из банкоматов.