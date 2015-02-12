vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2015, 03:57

Published 12 февраля 2015, 03:57

Modified 14 декабря 2023, 16:09

Updated 14 декабря 2023, 16:09

Приморская молодёжь считает профессию учителя бесперспективной

12 февраля 2015, 03:57
Каждый второй хотел бы работать в технической сфере

Молодые специалисты Приморья убеждены, что зарплата специалистов с техническим образованием выше, чем у их коллег с гуманитарным, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на данные опроса порталов Career.ru и HeadHunter.

Каждый второй опрошенный (47 %) считает наиболее перспективными инженерное и техническое направления обучения. Сегодня активно развиваются технологии, поэтому специалисты этого профиля не останутся без работы и будут всегда востребованы, полагают приморцы.

На втором месте экономические и финансовые специальности (29 %). На третьем месте медицинское образование. Молодые приморцы уверены, что это «вечная» специальность и одна из самых нужных обществу.

Педагогическое образование оказалось не в почёте у молодёжи, заняв последнее место. Его считают перспективным только 6 % опрошенных. Главной причиной приморцы назвали низкий спрос на учителей из-за повышающейся роли дистанционного образования.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по данным на начало 2014 года, больше всех среди бюджетников получают преподаватели вузов и врачи — 46,1 и 45,9 тысячи рублей соответственно. Меньше всех получает младший медицинский персонал в государственных больницах — 16,4 тысячи рублей. Средняя зарплата приморского педагога в обычной школе, по утверждению Приморскстата, — 33,8 тысячи, а детского сада — 26,1 тысячи рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика