Приморская молодёжь считает профессию учителя бесперспективной

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по данным на начало 2014 года, больше всех среди бюджетников получают преподаватели вузов и врачи — 46,1 и 45,9 тысячи рублей соответственно. Меньше всех получает младший медицинский персонал в государственных больницах — 16,4 тысячи рублей. Средняя зарплата приморского педагога в обычной школе, по утверждению Приморскстата, — 33,8 тысячи, а детского сада — 26,1 тысячи рублей.