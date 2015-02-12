Приморская молодёжь считает профессию учителя бесперспективной

Posted 12 февраля 2015, 03:57
Published 12 февраля 2015, 03:57
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Молодые специалисты Приморья убеждены, что зарплата специалистов с техническим образованием выше, чем у их коллег с гуманитарным, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на данные опроса порталов Career.ru и HeadHunter.
Каждый второй опрошенный (47 %) считает наиболее перспективными инженерное и техническое направления обучения. Сегодня активно развиваются технологии, поэтому специалисты этого профиля не останутся без работы и будут всегда востребованы, полагают приморцы.
На втором месте экономические и финансовые специальности (29 %). На третьем месте медицинское образование. Молодые приморцы уверены, что это «вечная» специальность и одна из самых нужных обществу.
Педагогическое образование оказалось не в почёте у молодёжи, заняв последнее место. Его считают перспективным только 6 % опрошенных. Главной причиной приморцы назвали низкий спрос на учителей из-за повышающейся роли дистанционного образования.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», по данным на начало 2014 года, больше всех среди бюджетников получают преподаватели вузов и врачи — 46,1 и 45,9 тысячи рублей соответственно. Меньше всех получает младший медицинский персонал в государственных больницах — 16,4 тысячи рублей. Средняя зарплата приморского педагога в обычной школе, по утверждению Приморскстата, — 33,8 тысячи, а детского сада — 26,1 тысячи рублей.