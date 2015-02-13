Мастер-класс Жанны Бадоевой во Владивостоке рекламируют спам-рассылкой

«Никаких соглашений на получение рекламы подобного вида я не давала. Мне достаточно рекламы по телевизору, город заполнен афишами и анонсами, теперь ещё и в личную жизнь фактически вторгаются. Несмотря на то, что мне Жанна Бадоева нравится, получив такое сообщение, сложилось впечатление, что какие-то мошенники наживаются на её честном имени. Сомневаюсь, что сама гостья вообще в курсе, как «собирают» зал на её мастер-класс», — рассказала читательница агентства.