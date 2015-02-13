Мастер-класс Жанны Бадоевой во Владивостоке рекламируют спам-рассылкой

Posted 13 февраля 2015, 02:14
Published 13 февраля 2015, 02:14
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Мастер-класс популярной ведущей передачи «Орёл и Решка» Жанны Бадоевой во Владивостоке рекламируют незаконным способом. Жители краевого центра возмущены способами привлечения зрителей.
В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратились жители Владивостока, недовольные незаконной рассылкой рекламы мастер-класса известной телеведущей Жанны Бадоевой в краевом центре. Накануне местная жительница получила сообщение по WhatsApp, содержащее приглашение на предстоящее мероприятие.
Примечательно, что рассылка ведётся от первого лица — самой Жанны Бадоевой. Автор сообщения представляется режиссёром популярной передачи о путешествиях «Орёл и Решка» и предлагает посетить её мастер-класс во Владивостоке.
«Никаких соглашений на получение рекламы подобного вида я не давала. Мне достаточно рекламы по телевизору, город заполнен афишами и анонсами, теперь ещё и в личную жизнь фактически вторгаются. Несмотря на то, что мне Жанна Бадоева нравится, получив такое сообщение, сложилось впечатление, что какие-то мошенники наживаются на её честном имени. Сомневаюсь, что сама гостья вообще в курсе, как «собирают» зал на её мастер-класс», — рассказала читательница агентства.
Организаторы мероприятия подтвердили корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что известная телеведущая Жанна Бадоева проведёт мастер-класс в ТКК «Андеграунд» 15 марта. Однако от комментариев по поводу методов рекламирования предстоящего события отказались.
«Я думаю, нужно обращаться в компанию, которая делает WhatsApp-рассылку. Комментариев по этому поводу я давать не буду», — сказали в агентстве.
Согласно 1 части 18 статьи федерального закона о рекламе, её распространение по сетям электросвязи разрешается исключительно в том случае, когда абонент заранее дал согласие на её получение.
На сайте управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю сообщается, что на сегодняшний день рассылка рекламы посредством сообщений без согласия получателей — одно из самых распространённых нарушений в рекламной сфере.
Жанна Бадоева — популярная телеведущая, ставшая знаменитостью благодаря передаче о путешествиях «Орёл и Решка» на телеканале «Пятница». Стоит отметить, что выпуск про Владивосток показали ещё в 2013 году. Правда, тогда о столице Приморья рассказывали другие ведущие — Анастасия Короткая и Андрей Бедняков.