В Приморье не пустили 24 тонны овощей и фруктов из Китая

Posted 13 февраля 2015, 03:50
Published 13 февраля 2015, 03:50
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Специалисты Россельхознадзора и таможни по Приморскому краю не пустили на столы жителей региона более 24 тонн крайне подозрительных китайских овощей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморский край не попали мандарины, груши, яблоки, огурцы, сладкий перец, баклажаны, шпинат, пекинская капуста, фасоль, сельдерей, листовой салат, стрелки чеснока, кинза, редис, грибы, томаты, лоба, морковь и картофель.
Главная причина суровых мер в том, что специалисты карантина растений Россельхознадзора и краевой таможенной службы распознали недействительный фитосанитарный сертификат страны-экспортёра. Это означает, что как овощи, так и фрукты вполне могли оказаться ненадлежащего качества и нанести вред здоровью приморцев.
Специалисты вернули партию продукции обратно в Китай.