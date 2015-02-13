В Приморье не пустили 24 тонны овощей и фруктов из Китая

Главная причина суровых мер в том, что специалисты карантина растений Россельхознадзора и краевой таможенной службы распознали недействительный фитосанитарный сертификат страны-экспортёра. Это означает, что как овощи, так и фрукты вполне могли оказаться ненадлежащего качества и нанести вред здоровью приморцев.