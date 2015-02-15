"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке

Posted 15 февраля 2015, 11:28
Published 15 февраля 2015, 11:28
Modified 1 сентября 2022, 05:59
Updated 1 сентября 2022, 05:59
Приморский «Адмирал» обыграл омский «Авангард» в воскресенье, 15 февраля, на льду «Фетисов-Арены». Матч регулярного чемпионата КХЛ закончился со счётом 3:1, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Сегодня подопечные Сергея Шепелева одержали ещё одну очень важную победу и приблизились к зоне плей-офф ещё на 3 очка.
Первую шайбу матча забросил защитник «Адмирала» Артем Земченок на 19-й минуте встречи. На 2-й минуте второго периода «Адмирал» вновь вырвался вперёд — нападающий Рихард Гюнге отправил шайбу в ворота противника. Однако соперник быстро ответил. Первую и единственную шайбу «Авангарда» забросил Александр Попов. Окончательно закрепить лидерство «моряки» смогли лишь за 2 минуты до конца третьей двадцатиминутки. Защитник «Адмирала» Иван Глазков установил итоговый счёт матча – 3:1.
В этой игре подопечные Сергея Шепелева заработали очень важные очки, но пока по-прежнему занимают 9-ю строчку турнирной таблицы конференции «Восток». Теперь с ближайшим соперником за попадание в плей-офф — «Автомобилистом» — «моряков» разделяет всего 1 очко. Правда, приморские хоккеисты провели на 1 игру больше.
Следующий матч «Адмирал» проведёт уже завтра, 16 февраля. «Моряки» вновь встретятся с «Авангардом» в «Фетисов-Арене». После чего хоккеисты отправятся в Хабаровск, где 21 февраля сыграют с «Амуром». 24 февраля команды встретятся вновь уже во Владивостоке.