"Адмирал" обыграл омский "Авангард" во Владивостоке

В этой игре подопечные Сергея Шепелева заработали очень важные очки, но пока по-прежнему занимают 9-ю строчку турнирной таблицы конференции «Восток». Теперь с ближайшим соперником за попадание в плей-офф — «Автомобилистом» — «моряков» разделяет всего 1 очко. Правда, приморские хоккеисты провели на 1 игру больше.