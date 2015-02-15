Во Владивостоке состоялась очередная "мяу"-выставка

В выходной день посмотреть на самых милых представителей семейства кошачьих собралось большое число желающих. Огромный интерес вызвали мейн-куны, вес некоторых из них достигал 8 килограммов. Не остались без внимания "британцы", "персы" и сфинксы. Заводчики с готовностью отвечали на все интересующие гостей вопросы, рассказывали об условиях содержания питомцев, а при желании консультировали в вопросах приобретения котят. Компанию "котофеев" разбавили и две морские свинки, которые также оказались из питомника и предлагались к продаже.