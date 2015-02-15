Во Владивостоке состоялась очередная "мяу"-выставка

Posted 15 февраля 2015, 12:59
Published 15 февраля 2015, 12:59
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Сегодня в приморской столице состоялась выставка кошек. Организатором выступил клуб "Кошачье царство". Мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюблённых, собрало довольно много зрителей. Пушистые и гладкошёрстные любимцы радовали публику необычными расцветками и разнообразием пород. Для самых маленьких гостей состоялся конкурс рисунков, а взрослые любители "пушистиков" посостязались в мастерстве рукоделия, по украшению клеток и шитью костюмов.
На выставке сегодня были представлены как породистые кошки от именитых питомников, так и нетитулованные домашние любимцы. Экспертиза проходила в ринговом формате по международной системе "Ассолюкс". Система оценки подразумевала отсутствие дипломов и описаний, участники получали титульные сертификаты. Победителей наградили призами и розетками. Выбором лучших представителей породы занялись приглашённый эксперт из Москвы и представители Телевизионного выставочного агентства.
В выходной день посмотреть на самых милых представителей семейства кошачьих собралось большое число желающих. Огромный интерес вызвали мейн-куны, вес некоторых из них достигал 8 килограммов. Не остались без внимания "британцы", "персы" и сфинксы. Заводчики с готовностью отвечали на все интересующие гостей вопросы, рассказывали об условиях содержания питомцев, а при желании консультировали в вопросах приобретения котят. Компанию "котофеев" разбавили и две морские свинки, которые также оказались из питомника и предлагались к продаже.
Большинство участников выставки ушли с памятными призами и сертификатами. Дети получили подарки за рисунки, посвящённые Дню всех влюблённых и кошкам. Взрослые удостоились наград за преображение питомцев с помощью тематических костюмов.