vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2015, 12:59

Published 15 февраля 2015, 12:59

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Во Владивостоке состоялась очередная "мяу"-выставка

15 февраля 2015, 12:59
В этот раз кошачье мероприятие приурочили ко Дню святого Валентина

Сегодня в приморской столице состоялась выставка кошек. Организатором выступил клуб "Кошачье царство". Мероприятие, приуроченное ко Дню всех влюблённых, собрало довольно много зрителей. Пушистые и гладкошёрстные любимцы радовали публику необычными расцветками и разнообразием пород. Для самых маленьких гостей состоялся конкурс рисунков, а взрослые любители "пушистиков" посостязались в мастерстве рукоделия, по украшению клеток и шитью костюмов.

На выставке сегодня были представлены как породистые кошки от именитых питомников, так и нетитулованные домашние любимцы. Экспертиза проходила в ринговом формате по международной системе "Ассолюкс". Система оценки подразумевала отсутствие дипломов и описаний, участники получали титульные сертификаты. Победителей наградили призами и розетками. Выбором лучших представителей породы занялись приглашённый эксперт из Москвы и представители Телевизионного выставочного агентства.

В выходной день посмотреть на самых милых представителей семейства кошачьих собралось большое число желающих. Огромный интерес вызвали мейн-куны, вес некоторых из них достигал 8 килограммов. Не остались без внимания "британцы", "персы" и сфинксы. Заводчики с готовностью отвечали на все интересующие гостей вопросы, рассказывали об условиях содержания питомцев, а при желании консультировали в вопросах приобретения котят. Компанию "котофеев" разбавили и две морские свинки, которые также оказались из питомника и предлагались к продаже.

Большинство участников выставки ушли с памятными призами и сертификатами. Дети получили подарки за рисунки, посвящённые Дню всех влюблённых и кошкам. Взрослые удостоились наград за преображение питомцев с помощью тематических костюмов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика