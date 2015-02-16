В ЕАО пенсионерку осудили по словарю Ожегова

Скандал, который привёл супругов Василия и Галину Бебишевых на скамью подсудимых, развязался осенью 2013 года. Пенсионеры не получили в виде компенсации после наводнения на Амуре положенного им бесплатного корма для скота. Сено пришлось покупать за свой счёт. Дело они на этом не оставили и решили привлечь нерадивых муниципальных служащих к ответственности: писали многочисленные обращения в разные инстанции, требовали компенсации немалых затрат. В марте 2014 года, когда корма уже были не нужны, местные управленцы попытались навязать селянам злополучное сено. После отказа чиновники и подали на супругов в суд.