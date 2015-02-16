В ЕАО пенсионерку осудили по словарю Ожегова

Posted 16 февраля 2015, 11:46
Published 16 февраля 2015, 11:46
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Сегодня Смидовичский районный суд ЕАО рассмотрел апелляцию пенсионерки Галины Бебишевой из посёлка Приамурского. РИА «Восток-Медиа» подробно писало, что в декабре прошлого года мировой судья участка в Николаевке Елена Гаврикова приговорила пенсионерку к штрафу в 5 тысяч рублей и выплате моральной компенсации на такую же сумму за избиение бывшего сотрудника местной администрации Михаила Шереметьева.
Скандал, который привёл супругов Василия и Галину Бебишевых на скамью подсудимых, развязался осенью 2013 года. Пенсионеры не получили в виде компенсации после наводнения на Амуре положенного им бесплатного корма для скота. Сено пришлось покупать за свой счёт. Дело они на этом не оставили и решили привлечь нерадивых муниципальных служащих к ответственности: писали многочисленные обращения в разные инстанции, требовали компенсации немалых затрат. В марте 2014 года, когда корма уже были не нужны, местные управленцы попытались навязать селянам злополучное сено. После отказа чиновники и подали на супругов в суд.
В ситуацию вмешался даже полпред президента Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он назвал обвинения в адрес пенсионеров «шитыми белыми нитками». Некоторое время спустя сотрудник поселковой администрации Михаил Шереметьев, который заявил о том, что его побила пенсионерка, был уволен по собственному желанию.
Однако процесс о «ненужном сене» шёл своим чередом. Галина Бебишева получила обвинительный приговор. Дело её мужа Василия, которого обвиняют в избиении грузчика Сергея Федотова ломом, рассматривается до сих пор.
В апелляционной инстанции пенсионерка попыталась доказать, что мировой суд вынес предвзятый вердикт. Осуждённой показалось абсурдом, что в приговоре судья Гаврикова сослалась не на нормы закона, а на статью из толкового словаря Ожегова.
«В судебном заседании Шереметьев показал, что Бебишева толкала его по левой руке, нанеся 10-15 ударов, — говорится в судебном решении. — О толчках Бебишевой по Шереметьеву показали свидетели (обвинения – прим. ред.). Однако, согласно словарю Ожегова, толчком признаётся резкий, короткий толкающий удар, а ударом признаётся резкий, сильный толчок, прикосновение к чему-либо с силой».
«По уголовному делу выносить приговор на основе словаря нелепо, — высказала свою позицию Галина Бебишева на заседании апелляционной инстанции. — При этом никакой экспертизы о силе толчка не проводилось».
Также осуждённая и её адвокат обратили внимание на другие нестыковки в этом деле: противоречия в показаниях свидетелей обвинения, отсутствие подписи под медицинской справкой о побоях, подозрительные исправления в журнале учёта приёма больных в районной больнице и другие.
На заседании апелляционной инстанции стороны конфликта и судья даже ещё раз пересмотрели видеозапись, которую сделали доставщики «ненужного» сена в момент скандала.
Вышестоящая инстанция, отменив приговор мирового судьи Елены Гавриковой, всё-таки вынесла против пенсионерки обвинительный вердикт. Наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей Галине Бебишевой придётся заплатить. Суд лишь снизил размер компенсации по гражданскому иску Михаила Шереметьева к осуждённой до 3,5 тысячи рублей.
«Конечно, мы пойдём дальше и попытаемся оспорить несправедливое, по нашему мнению, решение в вышестоящей инстанции, — сказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» муж осуждённой Василий Бебишев. — Моя совесть чиста перед Господом и перед законом. Я не допущу, чтобы мои трое внуков выслушивали, что их дедушка и бабушка — преступники. В нашем роду не было таковых, и надеюсь, что не будет и впредь».
Василий и Галина Бебишевы обратили внимание, что у них никогда не было проблем с законом. Зато лица, которые обвинили их в совершении уголовного преступления, имеют по несколько судимостей.
В справке информационного центра управления МВД по Хабаровскому краю за бывшим чиновником Шереметьевым (раньше он носил фамилию Ложкин) числятся три приговора по статье № 158 Уголовного кодекса России (кража). Суды трёх районов Хабаровска дважды приговаривали его к условным срокам и штрафу в 8 тысяч рублей.
Сергей Федотов, который обвиняет Василия Бебишева в избиении ломом по голове, в картотеке МВД проходит под аббревиатурой ООР (особо опасный рецидивист). Постояльцем «мест не столь отдалённых» он стал ещё в 1977 году. Последний раз в колонии за тяжкое преступление грузчик администрации посёлка Приамурский провёл 15 лет.
Очередное заседание по делу Василия Бебишева в мировом суде Николаевки запланировано на вторник, 17 февраля.