Во Владивостоке манёвр водителя автобуса закончился травмами пассажира

Posted 16 февраля 2015, 11:11
Published 16 февраля 2015, 11:11
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Сегодня в центре приморской столицы рядом с домом № 13 на Океанском проспекте произошло ДТП. Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", при перестроении водитель маршрутного автобуса не предоставил право преимущественного проезда движущейся по правой полосе Toyota Corolla Axio. В результате удара легковушку развернуло, а во время экстренного торможения в салоне автобуса упала одна из пассажирок. Женщину с ушибами в срочном порядке увезли на скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшей выясняется.
Первый экипаж ДПС, прибывший на место происшествия, составил схему аварии. После этого авто отъехали к обочине, чтобы не создавать помеху для других участников движения. Подоспевшие на второй патрульной машине инспекторы ДПС занялись составлением протокола, а также акта «УДС» о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Полицейские заметили отсутствие разметки на дороге и стершуюся зебру. Примечательно, что дорожная разметка «поизносилась» и чуть выше, напротив здания мэрии города
В результате происшествия Axio получила значительные кузовные повреждения, а девушке, находящейся за рулём, пришлось отправиться на медицинское освидетельствование. Вне зависимости от наличия или отсутствия признаков опьянения эту процедуру обязаны проходить водители, когда в ДТП есть пострадавшие. После оформления аварии участники смогут покинуть место ДТП. Акт по содержанию улично-дорожной сети города полицейские отправят в соответствующие инстанции.