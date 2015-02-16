Во Владивостоке манёвр водителя автобуса закончился травмами пассажира

Сегодня в центре приморской столицы рядом с домом № 13 на Океанском проспекте произошло ДТП. Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", при перестроении водитель маршрутного автобуса не предоставил право преимущественного проезда движущейся по правой полосе Toyota Corolla Axio. В результате удара легковушку развернуло, а во время экстренного торможения в салоне автобуса упала одна из пассажирок. Женщину с ушибами в срочном порядке увезли на скорой помощи. Информация о состоянии пострадавшей выясняется.