Чукотский каюр получил в Америке обморожения

Posted 17 февраля 2015, 11:59
Published 17 февраля 2015, 11:59
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Чукотский каюр Тимофей Гынунтегин занял шестое место по итогам международной гонки на собачьих упряжках Yukon Quest-300, которая прошла между канадским городом Уайтхорсом и американским Доусоном. РИА "Восток-Медиа" ранее сообщало, что традиционный пробег вдоль берегов реки Юкон составляет около 1600 километров. Он завершается в Фэрнбэксе в штате Аляска. Однако Тимофею из чукотского посёлка Лорино как новичку жюри позволило принять участие пока только в короткой версии гонки. По информации председателя комитета по спорту и туризму Чукотского АО Ирины Рябухиной, вместе с Гынунтегиным для участия в состязаниях заявились 23 каюра. Двоих сняли ещё до старта, десять спортсменов до финиша не дошли.
В упряжке Тимофея было только 11 собак, у его соперников было на одного питомца больше (за исключением упряжки Александры Рочат с 10 псами). Трасса была хорошо подготовлена, однако погода выдалась очень морозной. Все четыре дня, сколько длилась гонка, воздух остывал до 42 градусов ниже ноля. До финиша участники состязаний дошли с половиной собак. Пострадал и чукотский каюр. До Доусона он добрался на семи лайках с обмороженными лицом и руками. Тимофей проиграл лишь 14 минут своей ближайшей сопернице Клаудии Уикерт.
"Несмотря на статусность соперников, Тимофей смог составить им достойную конкуренцию. Это при том, что десять спортсменов вовсе прошли испытание на прочность. Для чукотского каюра шестое место — настоящая победа и хороший задел на следующие международные старты. Сам Тимофей доволен гонкой, но чувствует себя очень усталым, и пока его беспокоят обмороженные во время соревнований руки и лицо. Да и восстановление его собак требует сейчас специального подхода", — прокомментировала Ирина Рябухина.
Молодого чукотского каюра тренирует известный норвежский гонщик Юар Ульсом на базе питомника "GoNorth!" в местечке Виллоу. В течение последних нескольких месяцев Тимофей участвовал в локальных тренировочных гонках, а с 23 по 25 января вместе с 32 спортсменами принял старт в соревновательном заезде "Nord light 300". Там он показал седьмой результат.