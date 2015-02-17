Чукотский каюр получил в Америке обморожения

В упряжке Тимофея было только 11 собак, у его соперников было на одного питомца больше (за исключением упряжки Александры Рочат с 10 псами). Трасса была хорошо подготовлена, однако погода выдалась очень морозной. Все четыре дня, сколько длилась гонка, воздух остывал до 42 градусов ниже ноля. До финиша участники состязаний дошли с половиной собак. Пострадал и чукотский каюр. До Доусона он добрался на семи лайках с обмороженными лицом и руками. Тимофей проиграл лишь 14 минут своей ближайшей сопернице Клаудии Уикерт.