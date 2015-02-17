Рыбаки Преображения социально защищают земляков-ветеранов

Как и годом ранее, участниками трёхстороннего соглашения, помимо Базы флота, стали местные Совет ветеранов и отделение Общества инвалидов. В документе эти общественные объединения представляют интересы неработающих пенсионеров-рыбаков, ветеранов войны и труда, преображенцев с ограниченными возможностями. Именно за этими категориями населения предприятие в первую очередь закрепило в своих благотворительных программах различные меры социальной поддержки. Все они перечислены в соглашении, объединены в 12 пунктов и рассчитаны как на повышение уровня и качества жизни самых незащищенных жителей посёлка, так и на обеспечение работы их общественных организаций. При этом нынешний договор не ограничивается механическим копированием прошлогодних положений, а предусматривает расширение «ветеранского» бюджета. Так, на треть по сравнению с прошлым годом увеличен размер пособий, которые ежемесячно получают свыше тысячи работников Преображенской базы тралового флота, ушедших на заслуженный отдых. Или, например, на половину вырос в 2015 году фонд, предназначенный для приобретения подписных периодических изданий.