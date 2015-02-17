Рыбаки Преображения социально защищают земляков-ветеранов

Posted 17 февраля 2015, 10:31
Published 17 февраля 2015, 10:31
Modified 17 сентября 2022, 10:55
Updated 17 сентября 2022, 10:55
Традиционное соглашение о сотрудничестве подписали общественные организации и градообразующее предприятие посёлка Преображение в новой редакции. Документ ещё раз подтвердил многолетние приоритеты социальной политики ОАО « Преображенская база тралового флота», направленной на поддержку старшего поколения жителей рыбацкого посёлка, и зафиксировала те изменения, которые произойдут в благотворительной деятельности компании в 2015 году.
Как и годом ранее, участниками трёхстороннего соглашения, помимо Базы флота, стали местные Совет ветеранов и отделение Общества инвалидов. В документе эти общественные объединения представляют интересы неработающих пенсионеров-рыбаков, ветеранов войны и труда, преображенцев с ограниченными возможностями. Именно за этими категориями населения предприятие в первую очередь закрепило в своих благотворительных программах различные меры социальной поддержки. Все они перечислены в соглашении, объединены в 12 пунктов и рассчитаны как на повышение уровня и качества жизни самых незащищенных жителей посёлка, так и на обеспечение работы их общественных организаций. При этом нынешний договор не ограничивается механическим копированием прошлогодних положений, а предусматривает расширение «ветеранского» бюджета. Так, на треть по сравнению с прошлым годом увеличен размер пособий, которые ежемесячно получают свыше тысячи работников Преображенской базы тралового флота, ушедших на заслуженный отдых. Или, например, на половину вырос в 2015 году фонд, предназначенный для приобретения подписных периодических изданий.
Впервые подобное соглашение о сотрудничестве, официально закрепившее инициативы рыбацкой компании в сфере социальной защиты земляков, появилось в декабре 2010 года. Тогда оно было заключено между руководством Базы флота и Преображенским Советом ветеранов. Спустя три года действие социального договора стало распространяться и на членов поселкового общества инвалидов. Основные положения этого документа — те обязательства, реализацию которых готовы взять на себя рыбаки, чтобы облегчить жизнь старшего поколения. В числе наиболее значимых мер поддержки — выплата дотаций к пенсиям и на лекарства, предоставление возможности бесплатно получать рыбопродукцию и покупать хлеб по льготной цене. На финансирование этих, а также других « ветеранских» программ ОАО «ПБТФ» направило в 2014 году свыше 5,3 миллиона рублей. И, как свидетельствует новая редакция соглашения, в нынешнем году такие расходы только возрастут, сообщает пресс-служба Преображенской базы тралового флота.