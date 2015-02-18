Хабаровские офицеры и кадеты соберутся на бал в конном клубе

Posted 18 февраля 2015, 02:52
Published 18 февраля 2015, 02:52
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Приход святого благоверного князя Александра Невского приглашает хабаровчан провести вечер в атмосфере настоящего праздника. Как сообщает информационно-просветительский портал хабаровской епархии, 22 февраля в конноспортивном комплексе «Арагон» состоится «Офицерско-кадетский бал», который организуют в рамках проекта «Вертикаль духа» грантового конкурса «Православная инициатива».
На бал уже приглашены учащиеся кадетской школы № 1 имени святого воина Ф. Ф. Ушакова, военно-морского лицея имени адмирала флота Н. Д. Сергеева и пограничного института ФСБ РФ, а также офицеры вооружённых сил. Однако организаторы уточняют, что ждут на мероприятии всех желающих. Единственное требование к гостям праздника - это соблюдение дресс-кода, соответствующего бальному этикету, — дамы должны быть в длинном вечернем платье до пола, а кавалеры могут прийти в парадном мундире, фраке или смокинге.
Гостям бала обещают интересные конкурсы, творческие номера и бальные игры. Специально для тех, кто не умеет танцевать «классику» и желает этому обучиться, организованы бесплатные занятия. Репетиции проводятся в кадетской школе № 1.