Хабаровские офицеры и кадеты соберутся на бал в конном клубе

На бал уже приглашены учащиеся кадетской школы № 1 имени святого воина Ф. Ф. Ушакова, военно-морского лицея имени адмирала флота Н. Д. Сергеева и пограничного института ФСБ РФ, а также офицеры вооружённых сил. Однако организаторы уточняют, что ждут на мероприятии всех желающих. Единственное требование к гостям праздника - это соблюдение дресс-кода, соответствующего бальному этикету, — дамы должны быть в длинном вечернем платье до пола, а кавалеры могут прийти в парадном мундире, фраке или смокинге.