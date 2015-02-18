В Хабаровске Вечный огонь сдадут 20 апреля

Posted 18 февраля 2015, 02:59
Published 18 февраля 2015, 02:59
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
В Хабаровске мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне — Вечный огонь — будет готов к 20 апреля. Ещё 10 дней уйдёт на благоустройство. Комплекс в готовом виде предстанет к 30 апреля.
«Можно сразу будет почувствовать то, что новое покрытие с шершавым вариантом, с тем, чтобы ни в зимнее время, ни в мокрый период не было скользко. Что касается визуального восприятия, то, конечно, обновлены вся главная стела, главная скоба, пилоны. Сразу видно, что гранит более качественный, прослужит дольше. Применены самые современные технологии. Сегодня идёт монтаж пилонов. Единственное новшество — это вентилируемый фасад. Это чисто техническая вещь, он ремонтопригодный и долговечный. У нас не было задачи делать новый архитектурный облик, он уже сложился, его не нужно менять. Просто нужно было восстановить в первоначальном виде», — поделился главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.
Уже полностью отреставрирован орден, сделана газовая система, на скобе уже есть бронзовые вставки. Впереди ещё приведение в первоначальный вид барельефов и лент. В конце марта должны уже приступить монтажу осветительного оборудования. Новые буквы отлиты из бронзового сплава, до этого они были штампованные алюминиевые. Этот способ изготовления предполагает более долгий срок службы. К тому же держатся они на специальном двухкомпонентном клее, который может выдержать любые морозы. Обновлённый комплекс, по словам Александра Селеменева, при должном уходе может прослужить около 50 лет, прежнего хватило лишь на 20. Увидеть обновлённый Вечный огонь хабаровчане смогут 9 мая.