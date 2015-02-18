В Хабаровске Вечный огонь сдадут 20 апреля

«Можно сразу будет почувствовать то, что новое покрытие с шершавым вариантом, с тем, чтобы ни в зимнее время, ни в мокрый период не было скользко. Что касается визуального восприятия, то, конечно, обновлены вся главная стела, главная скоба, пилоны. Сразу видно, что гранит более качественный, прослужит дольше. Применены самые современные технологии. Сегодня идёт монтаж пилонов. Единственное новшество — это вентилируемый фасад. Это чисто техническая вещь, он ремонтопригодный и долговечный. У нас не было задачи делать новый архитектурный облик, он уже сложился, его не нужно менять. Просто нужно было восстановить в первоначальном виде», — поделился главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев.