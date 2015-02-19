В поисках неизвестного Героя из Белогорска появился след

Искать сведения о Тихоне Черткове белогорцам помогают поисковые отряды «Подвиг» из Мазановского и «Амур» из Завитинского районов Приамурья. На мемориальном сайте Минобороны России «Подвиг народа» есть упоминание о генерал-майоре Черткове 1908 года рождения, который является кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степеней. Также он был награждён медалью «За боевые заслуги». Однако на портале идёт речь о Тихоне Максимовиче, тогда как в газете «Сталинское знамя» упоминался житель Куйбышевки-Восточной Тихон Никифорович.