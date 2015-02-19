В поисках неизвестного Героя из Белогорска появился след

Posted 19 февраля 2015, 07:59
Published 19 февраля 2015, 07:59
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
В Белогорске появились первые зацепки в поисках возможно забытого Героя Великой Отечественной войны Тихона Черткова. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что местный житель случайно нашёл в подшивке газеты «Сталинское знамя» за 1946 год упоминание об обладателе этого высокого звания. Тихон Никифорович Чертков в Куйбышевке-Восточной (так тогда назывался Белогорск) участвовал в первых после Победы выборах в Верховный Совет СССР.
Современных историков и городские власти смутило то, что в официальном списке из 13 белогорских Героев не оказалось его имени. Возникло даже предположение, что на страницах советской прессы тогда было допущено досадное недоразумение. Автор заметки мог просто перепутать имя известного и сейчас Героя СССР Тимофея Чаркова.
«Мы пришли к выводу, что в газете сделана либо опечатка литеры, либо ошибка корреспондента, — цитирует слова руководителя историко-краеведческого клуба «Поиск» Светланы Терентьевой пресс-служба главы Белогорска. — Имя Чаркова Тимофея Никитовича очень похоже на Черткова Тихона Никифоровича. Тем более что в газете был указан период весны 1946 года, на этот момент Тимофей Чарков находился как раз в нашем городе».
Тем не менее власти Белогорска сейчас ведут кампанию по поиску информации о возможно забытом земляке.
«Мы сделали запросы в разные ведомства и привлекли патриотические клубы. Вместе с тем на указанную для поиска электронную почту пришло сообщение от одного из жителей города, который также поучаствовал в процессе поиска Тихона Черткова», — рассказал заместитель главы Белогорска по вопросам местного самоуправления Олег Шелудченко.
Искать сведения о Тихоне Черткове белогорцам помогают поисковые отряды «Подвиг» из Мазановского и «Амур» из Завитинского районов Приамурья. На мемориальном сайте Минобороны России «Подвиг народа» есть упоминание о генерал-майоре Черткове 1908 года рождения, который является кавалером орденов Красной Звезды и Отечественной войны первой и второй степеней. Также он был награждён медалью «За боевые заслуги». Однако на портале идёт речь о Тихоне Максимовиче, тогда как в газете «Сталинское знамя» упоминался житель Куйбышевки-Восточной Тихон Никифорович.
Участники кампании также нашли другие следы Героя. Они привели на Камчатку.
«Войсковая часть № 60027 как отдельный зенитный артиллерийский полк № 1097 была сформирована 25 мая 1948 года на базе расформированной зенитной артиллерийской бригады. Командиром полка был назначен подполковник Тихон Чертков», — писала в 2008 году газета «Камчатское время» в статье об истории ракетного щита полуострова.
Белогорский оргкомитет по подготовке мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне уже направил запросы о нём. Есть надежда, что к 9 мая в этой загадочной истории удастся поставить точку. Любую информацию о Тихоне Черткове, упомянутом в газете за 1946 год, администрация города готова принять на электронную почту: [email protected].