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Posted 20 февраля 2015, 08:17

Published 20 февраля 2015, 08:17

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В деле о продаже биробиджанской "Родины" появились новые фигуранты

20 февраля 2015, 08:17
Сюжет
Происшествие
К мэру Биробиджана присоединились два предпринимателя

Сотрудники следственного управления СКР по Еврейской автономной области задержали двух бизнесменов, которые подозреваются в мошенничестве. Произошло это в рамках расследования уголовного дела о продаже биробиджанского кинотеатра «Родина».

Как сообщает пресс-служба управления, задержанные имеют непосредственное отношение к сделке, по которой незаконно приобрели право на кинотеатр, принадлежащий муниципалитету. Коммерсантам удалось это провернуть благодаря тому, что они состояли в дружественных отношениях с мэром Биробиджана Андреем Пархоменко, задержанным ранее, а теперь и арестованным по этому делу.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», городской глава уже оказался под стражей, куда его отправил суд. В отношении новых фигурантов расследования мера пресечения ещё не выбрана. В суд направлены ходатайства о назначении им домашнего ареста.

#Денис Объедкин#Новости#ЕАО#Происшествие
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