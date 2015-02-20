В деле о продаже биробиджанской "Родины" появились новые фигуранты

Как сообщает пресс-служба управления, задержанные имеют непосредственное отношение к сделке, по которой незаконно приобрели право на кинотеатр, принадлежащий муниципалитету. Коммерсантам удалось это провернуть благодаря тому, что они состояли в дружественных отношениях с мэром Биробиджана Андреем Пархоменко, задержанным ранее, а теперь и арестованным по этому делу.