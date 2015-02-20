В деле о продаже биробиджанской "Родины" появились новые фигуранты

Posted 20 февраля 2015, 08:17
Published 20 февраля 2015, 08:17
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Сотрудники следственного управления СКР по Еврейской автономной области задержали двух бизнесменов, которые подозреваются в мошенничестве. Произошло это в рамках расследования уголовного дела о продаже биробиджанского кинотеатра «Родина».
Как сообщает пресс-служба управления, задержанные имеют непосредственное отношение к сделке, по которой незаконно приобрели право на кинотеатр, принадлежащий муниципалитету. Коммерсантам удалось это провернуть благодаря тому, что они состояли в дружественных отношениях с мэром Биробиджана Андреем Пархоменко, задержанным ранее, а теперь и арестованным по этому делу.
Как сообщало РИА «Восток-Медиа», городской глава уже оказался под стражей, куда его отправил суд. В отношении новых фигурантов расследования мера пресечения ещё не выбрана. В суд направлены ходатайства о назначении им домашнего ареста.