В Приморском крае банда грабителей обчищала дачные домики

По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, подозреваемые поселились в одном из дачных домиков Надеждинского района в июле 2014 года. Живя по соседству, преступники могли отслеживать прибытие хозяев дач. В тот момент, когда законные владельцы уезжали, туда наведывались подозреваемые, открывая жилища с помощью отмычек. Добычей группы становились бытовая техника, домашняя утварь и строительные материалы. Пресечь незаконную деятельность удалось сотрудникам уголовного розыска. По факту краж возбуждено уголовное дело, часть наворованного имущества у мужчин изъяли во время обысков. Полицейские уже провели допросы и проверки показаний на месте, а также дактилоскопические экспертизы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело в отношении них направлено в суд. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.