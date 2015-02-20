В Приморском крае банда грабителей обчищала дачные домики

Posted 20 февраля 2015, 06:00
Published 20 февраля 2015, 06:00
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
В Приморье окончено расследование уголовного дела в отношении 5 безработных жителей Октябрьского района, которые занимались хищением чужого имущества. Как выяснили следователи, воры промышляли кражами из дачных домиков на территории одного из садоводческих товариществ. За время отсутствия хозяев злоумышленникам удалось обчистить 24 дачи.
По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, подозреваемые поселились в одном из дачных домиков Надеждинского района в июле 2014 года. Живя по соседству, преступники могли отслеживать прибытие хозяев дач. В тот момент, когда законные владельцы уезжали, туда наведывались подозреваемые, открывая жилища с помощью отмычек. Добычей группы становились бытовая техника, домашняя утварь и строительные материалы. Пресечь незаконную деятельность удалось сотрудникам уголовного розыска. По факту краж возбуждено уголовное дело, часть наворованного имущества у мужчин изъяли во время обысков. Полицейские уже провели допросы и проверки показаний на месте, а также дактилоскопические экспертизы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Уголовное дело в отношении них направлено в суд. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в ноябре двое нигде не работающих жителей Тавричанки забрались на дачу к пенсионеру и под угрозой насилия забрали у него деньги. Помимо этого молодые преступники похитили у пожилого мужчины машину. Теперь за разбойное нападение любителям лёгкой наживы грозит до 15 лет тюрьмы.