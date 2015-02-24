Благовещенцы с юмором воспользовались прошедшим снегопадом

«У нас сегодня столько выпало снега, что мы не удержались, чтобы не выйти и не слепить снеговика. Мне кажется, у нас такой классный Олаф получился!» — написали в Instagram авторы снеговика, копирующего героя популярного мультфильма «Холодное сердце».