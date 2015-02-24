Благовещенцы с юмором воспользовались прошедшим снегопадом

Posted 24 февраля 2015, 08:14
Published 24 февраля 2015, 08:14
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
Прошедший в Благовещенске снегопад принёс немало хлопот коммунальным службам, но стал настоящим полем для творчества жителей столицы Приамурья. Осадки люди использовали для реализации своих творческих фантазий. По информации ИА «Порт-Амур», в социальных сетях пользователи из Благовещенска развернули целый парад забавных снеговиков.
«У нас сегодня столько выпало снега, что мы не удержались, чтобы не выйти и не слепить снеговика. Мне кажется, у нас такой классный Олаф получился!» — написали в Instagram авторы снеговика, копирующего героя популярного мультфильма «Холодное сердце».
Также в Сети появились фотографии так называемых ленивых снеговиков — сугробов с рожицами. В своём творчестве благовещенцы применили все подручные средства — в ход пошли ветки, вёдра, морковки, крышки от бутылок из-под газировки, а в некоторых случаях даже рельеф местности.
Второй по популярности темой после снегопада стали заметённые автомобили. Горожане поспешили похвастаться толщиной покрова над их средствами передвижения, а кто-то даже сделал свой вариант фантика популярной жевательной резинки Love Is с изображением заснеженной иномарки.
Среди «фотомонтажёров» особенно отметился ещё один благовещенец, который сделал «липовое» селфи с персонажем известного сериала «Игра престолов». Благодаря фантазии автора на заснеженной городской набережной отметился автопортретом Белый ходок.