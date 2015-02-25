vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2015, 01:03

Published 25 февраля 2015, 01:03

Modified 9 декабря 2024, 16:06

Updated 9 декабря 2024, 16:06

Хабаровский студент стал чемпионом зимы

25 февраля 2015, 01:03
Сюжет
Спорт
Результат легкоатлета из ДВГУПС Дмитрия Сорокина признан лучшим в России и Европе

Студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения Дмитрий Сорокин привёз в Хабаровск золотую медаль зимнего чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Как сообщил руководитель пресс-службы ДВГУПС Сергей Хамзин, на февральских соревнованиях в Москве спортсмен в тройном прыжке «улетел» на 16 метров 94 сантиметра. Этот результат жюри признало не только лучшим достижением сезона в России, но и в Европе.

«В России других соревнований ещё не было, а за границу я пока не езжу. Рад, что достойно защитил цвета родного Хабаровского края, — рассказал Дмитрий. — Думаю, что до чемпионата Европы у меня не будет новых стартов. Нужно теперь восстановиться в физическом и эмоциональном плане. Буду тренироваться с командой в Новогорске. Цель – поправить технику, поправить разбег, чтобы в Чехию приехать с новыми силами».

По итогам зимнего чемпионата по лёгкой атлетике в Москве определился состав сборной, которая будет защищать цвета российского триколора на европейском уровне. Хабаровчанин Дмитрий Сорокин примет участие в турнире в Чехии. Перед собой он поставил задачу улучшить свой московский результат и прыгнуть на 17 метров.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика