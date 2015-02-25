Хабаровский студент стал чемпионом зимы

«В России других соревнований ещё не было, а за границу я пока не езжу. Рад, что достойно защитил цвета родного Хабаровского края, — рассказал Дмитрий. — Думаю, что до чемпионата Европы у меня не будет новых стартов. Нужно теперь восстановиться в физическом и эмоциональном плане. Буду тренироваться с командой в Новогорске. Цель – поправить технику, поправить разбег, чтобы в Чехию приехать с новыми силами».