Хабаровский студент стал чемпионом зимы

Posted 25 февраля 2015, 01:03
Published 25 февраля 2015, 01:03
Modified 9 декабря 2024, 16:06
Updated 9 декабря 2024, 16:06
Студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения Дмитрий Сорокин привёз в Хабаровск золотую медаль зимнего чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Как сообщил руководитель пресс-службы ДВГУПС Сергей Хамзин, на февральских соревнованиях в Москве спортсмен в тройном прыжке «улетел» на 16 метров 94 сантиметра. Этот результат жюри признало не только лучшим достижением сезона в России, но и в Европе.
«В России других соревнований ещё не было, а за границу я пока не езжу. Рад, что достойно защитил цвета родного Хабаровского края, — рассказал Дмитрий. — Думаю, что до чемпионата Европы у меня не будет новых стартов. Нужно теперь восстановиться в физическом и эмоциональном плане. Буду тренироваться с командой в Новогорске. Цель – поправить технику, поправить разбег, чтобы в Чехию приехать с новыми силами».
По итогам зимнего чемпионата по лёгкой атлетике в Москве определился состав сборной, которая будет защищать цвета российского триколора на европейском уровне. Хабаровчанин Дмитрий Сорокин примет участие в турнире в Чехии. Перед собой он поставил задачу улучшить свой московский результат и прыгнуть на 17 метров.