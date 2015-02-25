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Posted 25 февраля 2015, 09:46

Published 25 февраля 2015, 09:46

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

При поддержке депутата Николаевой приморцы поправляют своё здоровье

25 февраля 2015, 09:46
Ещё 50 работников бюджетной сферы Приморья бесплатно отдохнут в одной из крупнейших здравниц края

Санаторно-курортное лечение проводится по инициативе и при поддержке депутата Законодательного Собрания Приморского края Виктории Николаевой. В первом в 2015 году заезде в Санаторий "Амурский залив" принимает первый в этом году заезд отдыхающих – учителей, педагогов дошкольного образования, воспитателей детских домов, работников культуры и здравоохранения, других представителей бюджетной сферы из Ханкайского, Хорольского, Партизанского районов, Владивостока и Находки. Они пройдут двухнедельный курс оздоровления, включающий комплекс процедур для нормализации деятельности нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата.

"Программа оздоровления работников бюджетной сферы существует уже пятый год. Мы начали её с моего округа – Фокино, Партизанский район. Сегодня она охватывает уже практически все районы края, – рассказывает депутат Виктория Николаева. – По бесплатным путёвкам в санаторий "Амурский залив" каждый две недели заезжает 50-70 человек. Несмотря ни на какие финансовые сложности, мы будем продолжать оказывать поддержку, планируем расширить программу, включив в неё представителей общественных организаций и почётных граждан".

Традиционно к 9 мая готовится большой заезд в санаторий ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В 2014 году при поддержке Виктории Николаевой смогли поправить своё здоровье более тысячи приморцев, сообщает пресс-служба заксобрания.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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