При поддержке депутата Николаевой приморцы поправляют своё здоровье

"Программа оздоровления работников бюджетной сферы существует уже пятый год. Мы начали её с моего округа – Фокино, Партизанский район. Сегодня она охватывает уже практически все районы края, – рассказывает депутат Виктория Николаева. – По бесплатным путёвкам в санаторий "Амурский залив" каждый две недели заезжает 50-70 человек. Несмотря ни на какие финансовые сложности, мы будем продолжать оказывать поддержку, планируем расширить программу, включив в неё представителей общественных организаций и почётных граждан".