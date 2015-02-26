Во Владивостоке часть дорог заблокирована из-за массовых ДТП

Много автомашин столкнулось на подъёме от Центра материнства и детства. Из-за ДТП с участием пассажирского автобуса блокирован спуск от магазина «Махаон» на Окатовой. Занята часть дороги при движении с Золотого моста на Чуркин, там автобус врезался в Toyota Vitz. А на самом мосту с утра Honda Fit въехала в леера. Несколько авто столкнулись на Воропаева, 33. На Сахалинской, 50 не успел затормозить грузовик и вылетел на стоянку, а на Сахалинской, 41 из-за аварии перекрыто движение. На Ладыгина джип спикировал вниз по косогору, от падения с высоты его спасло бетонное ограждение. ДТП с участием 5 машин произошло на Зейской. Три машины врезались друг в друга на Кирова, 66.