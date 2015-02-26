Во Владивостоке часть дорог заблокирована из-за массовых ДТП

Posted 26 февраля 2015, 04:08
Published 26 февраля 2015, 04:08
Modified 14 декабря 2023, 16:09
Updated 14 декабря 2023, 16:09
Сегодня на приморскую столицу обрушился очередной снегопад, ставший причиной многочисленных ДТП и пробок. Дороги Владивостока снова оказались в неудовлетворительном состоянии, если центральные магистрали техника успевает почистить и посыпать местами, то остальные становятся настоящей полосой препятствий для автолюбителей. Все спуски и подъёмы покрылись льдом и буквально превратились в смертельный каток. Так, около часа назад на Калинина возле базы «Орпок» под колёсами неуправляемого на гололёде автомобиля оказался поскользнувшийся пешеход. Джип буквально снёс человека и откинул на рядом стоящие машины. Чудесным образом мужчина остался жив, очевидцы вызвали для пострадавшего скорую помощь.
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», большое количество ДТП произошло в обоих направлениях на загородной трассе. Автомобили столкнулись в районе стелы и Океанской, перед Артёмом и далее.
Из-за массовой аварии практически блокирован подъезд к аэропорту. Автолюбители заявляют о 36 пострадавших здесь машинах. Желающим сегодня улететь стоит воспользоваться «Аэроэкспрессом».
Много автомашин столкнулось на подъёме от Центра материнства и детства. Из-за ДТП с участием пассажирского автобуса блокирован спуск от магазина «Махаон» на Окатовой. Занята часть дороги при движении с Золотого моста на Чуркин, там автобус врезался в Toyota Vitz. А на самом мосту с утра Honda Fit въехала в леера. Несколько авто столкнулись на Воропаева, 33. На Сахалинской, 50 не успел затормозить грузовик и вылетел на стоянку, а на Сахалинской, 41 из-за аварии перекрыто движение. На Ладыгина джип спикировал вниз по косогору, от падения с высоты его спасло бетонное ограждение. ДТП с участием 5 машин произошло на Зейской. Три машины врезались друг в друга на Кирова, 66.
Большая часть города скована пробками. Например, путь с Ватутина до магазина «Три кота», расположенного при движении с Ладыгина на Баляева, занимает больше часа. Каждые 10 минут поступает информация о новых ДТП. Госавтоинспекция просит автолюбителей воздержаться от поездок на личном транспорте. ГИБДД переведена в усиленный режим работы.