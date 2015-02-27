В Приморье могут создать полигон для оборонных предприятий

Posted 27 февраля 2015, 03:50
Published 27 февраля 2015, 03:50
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Первый вице-губернатор Василий Усольцев провёл совещание с руководителями промышленных предприятий Приморья, работающих по госзаказу в сфере обороны.
Участники встречи обсудили вопросы развития оборонной промышленности в Приморье, поговорили о необходимости поддержки предприятий и более серьёзной подготовки кадров.
Одно из предложений по поддержке оборонных предприятий состояло в создании приморского полигона, где заводы могли бы демонстрировать производимую оборонную продукцию.
Директор ОАО «ААК «Прогресс» Юрий Денисенко выразил озабоченность сохранением существующих и созданием новых рабочих мест на предприятиях. По его мнению, для этого необходима не только поддержка федеральных министерств, но и совместная работа с руководством региона.
Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман Титков подчеркнул важность заключения договоров с вузами о подготовке новых кадров, для чего необходимо создавать целые профильные кафедры.
Первый вице-губернатор отметил, что все предложения департамент промышленности учтёт и обдумает.