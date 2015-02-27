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Posted 27 февраля 2015, 03:50

Published 27 февраля 2015, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

В Приморье могут создать полигон для оборонных предприятий

27 февраля 2015, 03:50
Это помогло бы заводам показывать заказчикам "товар лицом"

Первый вице-губернатор Василий Усольцев провёл совещание с руководителями промышленных предприятий Приморья, работающих по госзаказу в сфере обороны.

Участники встречи обсудили вопросы развития оборонной промышленности в Приморье, поговорили о необходимости поддержки предприятий и более серьёзной подготовки кадров.

Одно из предложений по поддержке оборонных предприятий состояло в создании приморского полигона, где заводы могли бы демонстрировать производимую оборонную продукцию.

Директор ОАО «ААК «Прогресс» Юрий Денисенко выразил озабоченность сохранением существующих и созданием новых рабочих мест на предприятиях. По его мнению, для этого необходима не только поддержка федеральных министерств, но и совместная работа с руководством региона.

Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман Титков подчеркнул важность заключения договоров с вузами о подготовке новых кадров, для чего необходимо создавать целые профильные кафедры.

Первый вице-губернатор отметил, что все предложения департамент промышленности учтёт и обдумает.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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