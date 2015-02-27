В Приморье могут создать полигон для оборонных предприятий

Директор ОАО «ААК «Прогресс» Юрий Денисенко выразил озабоченность сохранением существующих и созданием новых рабочих мест на предприятиях. По его мнению, для этого необходима не только поддержка федеральных министерств, но и совместная работа с руководством региона.