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Posted 28 февраля 2015, 07:31

Published 28 февраля 2015, 07:31

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

В Хабаровском крае появится закон о контроле общества над государством

28 февраля 2015, 07:31
Его положения обсудят члены регионального парламента и общественной палаты

Спикер краевого парламента Виктор Чудов принял участие в пленарном заседании общественной палаты Хабаровского края, на котором состоялась презентация проекта доклада "О состоянии и развитии гражданского общества в Хабаровском крае" по итогам 2014 года. Документ подготовлен членами общественной палаты края совместно с экспертным сообществом.

"Это серьёзный документ о состоянии гражданского общества. Что же касается развития, то нам вместе ещё предстоит над этим поработать", — отметил председатель Законодательной Думы края Виктор Чудов.

Он предложил членам общественной палаты подключиться к работе по обсуждению государственных программ края, которая проводится при активном содействии Законодательной Думы в рамках общественно-государственного сотрудничества.

"Порядка 95 % средств краевого бюджета распределено на реализацию действующих в крае государственных программ. Наша общая задача – получить мнение общества, тех, на кого направлена каждая из них, для последующей корректировки. Это поможет повысить их эффективность", — подчеркнул Виктор Чудов.

Он также проинформировал присутствующих, что в развитие федерального закона "Об основах общественного контроля в РФ" правительством края совместно с депутатами законодательной думы разработан проект регионального закона "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае". Спикер краевого парламента предложил членам палаты провести совместное обсуждение этого законопроекта в форме "нулевого чтения".

Взаимодействие Законодательной Думы Хабаровского края и Общественной палаты региона планируется продолжить в рамках соглашения о сотрудничестве. Подготовлен проект документа, который стороны намерены подписать в ближайшее время.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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