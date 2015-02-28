В Хабаровском крае появится закон о контроле общества над государством

"Порядка 95 % средств краевого бюджета распределено на реализацию действующих в крае государственных программ. Наша общая задача – получить мнение общества, тех, на кого направлена каждая из них, для последующей корректировки. Это поможет повысить их эффективность", — подчеркнул Виктор Чудов.