В Хабаровском крае появится закон о контроле общества над государством

Posted 28 февраля 2015, 07:31
Published 28 февраля 2015, 07:31
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Спикер краевого парламента Виктор Чудов принял участие в пленарном заседании общественной палаты Хабаровского края, на котором состоялась презентация проекта доклада "О состоянии и развитии гражданского общества в Хабаровском крае" по итогам 2014 года. Документ подготовлен членами общественной палаты края совместно с экспертным сообществом.
"Это серьёзный документ о состоянии гражданского общества. Что же касается развития, то нам вместе ещё предстоит над этим поработать", — отметил председатель Законодательной Думы края Виктор Чудов.
Он предложил членам общественной палаты подключиться к работе по обсуждению государственных программ края, которая проводится при активном содействии Законодательной Думы в рамках общественно-государственного сотрудничества.
"Порядка 95 % средств краевого бюджета распределено на реализацию действующих в крае государственных программ. Наша общая задача – получить мнение общества, тех, на кого направлена каждая из них, для последующей корректировки. Это поможет повысить их эффективность", — подчеркнул Виктор Чудов.
Он также проинформировал присутствующих, что в развитие федерального закона "Об основах общественного контроля в РФ" правительством края совместно с депутатами законодательной думы разработан проект регионального закона "Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае". Спикер краевого парламента предложил членам палаты провести совместное обсуждение этого законопроекта в форме "нулевого чтения".
Взаимодействие Законодательной Думы Хабаровского края и Общественной палаты региона планируется продолжить в рамках соглашения о сотрудничестве. Подготовлен проект документа, который стороны намерены подписать в ближайшее время.