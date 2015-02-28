В Приморье ищут пропавшего подростка

Posted 28 февраля 2015, 01:14
Published 28 февраля 2015, 01:14
Modified 1 сентября 2022, 04:42
Updated 1 сентября 2022, 04:42
Сегодня организация «Поиск детей в Приморье» распространила информацию о пропавшем в Спасске-Дальнем подростке. Мальчик 1999 года рождения ушёл из дома ещё 21 февраля, и до сегодняшнего дня его не могут найти.
15-летнего пропавшего мальчика зовут Виктор Хуснутдинов. В ориентировке, разосланной волонтёрами, говорится о том, что Виктор может находиться во Владивостоке. Уходя из дома, он был одет в чёрную куртку с белыми полосами вдоль карманов на груди, без капюшона, голубые джинсы, чёрную вязаную шапку, чёрные ботинки из кожзаменителя на замке. У мальчика есть особые приметы: шрам над губой с правой стороны и шрам под глазом справа.
Рост ребёнка — 165-170 сантиметров, кожа смуглая, глаза карие, каштановые волосы коротко подстрижены.
Полиция Спасска-Дальнего и волонтёры просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мальчика, позвонить по телефонам: 8 (42352) 4-72-47 и 8-914-667-20-33 или 02.