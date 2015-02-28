В Приморье ищут пропавшего подростка

15-летнего пропавшего мальчика зовут Виктор Хуснутдинов. В ориентировке, разосланной волонтёрами, говорится о том, что Виктор может находиться во Владивостоке. Уходя из дома, он был одет в чёрную куртку с белыми полосами вдоль карманов на груди, без капюшона, голубые джинсы, чёрную вязаную шапку, чёрные ботинки из кожзаменителя на замке. У мальчика есть особые приметы: шрам над губой с правой стороны и шрам под глазом справа.