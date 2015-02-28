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Posted 28 февраля 2015, 01:14

Published 28 февраля 2015, 01:14

Modified 1 сентября 2022, 04:42

Updated 1 сентября 2022, 04:42

В Приморье ищут пропавшего подростка

28 февраля 2015, 01:14
Сюжет
Происшествие
Специалисты полагают, что он может находиться во Владивостоке

Сегодня организация «Поиск детей в Приморье» распространила информацию о пропавшем в Спасске-Дальнем подростке. Мальчик 1999 года рождения ушёл из дома ещё 21 февраля, и до сегодняшнего дня его не могут найти.

15-летнего пропавшего мальчика зовут Виктор Хуснутдинов. В ориентировке, разосланной волонтёрами, говорится о том, что Виктор может находиться во Владивостоке. Уходя из дома, он был одет в чёрную куртку с белыми полосами вдоль карманов на груди, без капюшона, голубые джинсы, чёрную вязаную шапку, чёрные ботинки из кожзаменителя на замке. У мальчика есть особые приметы: шрам над губой с правой стороны и шрам под глазом справа.

Рост ребёнка — 165-170 сантиметров, кожа смуглая, глаза карие, каштановые волосы коротко подстрижены.

Полиция Спасска-Дальнего и волонтёры просят всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мальчика, позвонить по телефонам: 8 (42352) 4-72-47 и 8-914-667-20-33 или 02.

#Новости#Происшествие
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