Весенние продовольственные ярмарки пройдут во Владивостоке 6 и 7 марта

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что первая в наступившем 2015 году ярмарка открылась на площади в прошлую пятницу, 27 февраля. Это при том, что в четверг, 26 февраля, на край обрушился мощный снегопад. Ярмарка проработала даже не два, как обычно, а три дня – вплоть до 1 марта.