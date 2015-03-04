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Posted 4 марта 2015, 08:56

Published 4 марта 2015, 08:56

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Весенние продовольственные ярмарки пройдут во Владивостоке 6 и 7 марта

4 марта 2015, 08:56
Горожане могут закупиться перед Международным женским днём

Несмотря на сложные погодные условия, продовольственная ярмарка на главной площади Владивостока всё равно будет работать, сообщает пресс-служба мэрии. На этой неделе весенний продуктовый маркет пройдёт традиционно, в пятницу и субботу – 6 и 7 марта.

В преддверии Международного женского дня у жителей столицы Приморья будет возможность не только накупить цветов, но и основательно запастись продуктами питания. Продуктовая ярмарка начнёт свою работу 6 марта в 9 утра, до 18 часов на главной площади можно будет купить к празднику мясо, овощи, рыбу, молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб и сладости напрямую у производителей.

Свои товары в течение двух дней будут продавать предприниматели фактически из всех районов края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что первая в наступившем 2015 году ярмарка открылась на площади в прошлую пятницу, 27 февраля. Это при том, что в четверг, 26 февраля, на край обрушился мощный снегопад. Ярмарка проработала даже не два, как обычно, а три дня – вплоть до 1 марта.

Сельскохозяйственные ярмарки очень популярны у жителей краевого центра. В прошлом году сезон продаж на главной площади закрыли в ноябре. Почти сразу после этого многие горожане начали жаловаться на еженедельный рост цен в магазинах.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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