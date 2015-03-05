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Posted 5 марта 2015, 02:36

Published 5 марта 2015, 02:36

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Пушкинский театр во Владивостоке отреставрировали

5 марта 2015, 02:36
В памятнике истории и архитектуры заменили окна

В Пушкинском театре, который является структурным подразделением Дальневосточного федерального университета, на днях завершились реставрационные работы. В старинном здании, которому уже 106 лет, заменили двери, окна и стеклопакеты на балконах.

Как рассказали специалисты краевого департамента культуры, реставрация началась ещё в 2013 году, тогда был отремонтирован концертный зал и установлено современное техническое оборудование — софиты, дым-машина, проекционный экран. Летом 2014 года внутренний двор театра снабдили гидроизоляцией, отремонтировали конференц-зал и библиотеку. С осени 2014 года специалисты приступили к установке новых окон и дверей. Памятник архитектуры отличают нестандартные размеры и форма оконных проёмов. Кроме того, пришлось серьёзно подумать, как сохранить исторический облик здания – для этого были выбраны рамы, имитирующие тёмное дерево. Всего в здании установили около 200 квадратных метров стеклопакетов.

В обновлённом Пушкинском театре в мае пройдут мероприятия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», о котором неоднократно сообщало РИА «Восток-Медиа».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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