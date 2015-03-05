Пушкинский театр во Владивостоке отреставрировали

Как рассказали специалисты краевого департамента культуры, реставрация началась ещё в 2013 году, тогда был отремонтирован концертный зал и установлено современное техническое оборудование — софиты, дым-машина, проекционный экран. Летом 2014 года внутренний двор театра снабдили гидроизоляцией, отремонтировали конференц-зал и библиотеку. С осени 2014 года специалисты приступили к установке новых окон и дверей. Памятник архитектуры отличают нестандартные размеры и форма оконных проёмов. Кроме того, пришлось серьёзно подумать, как сохранить исторический облик здания – для этого были выбраны рамы, имитирующие тёмное дерево. Всего в здании установили около 200 квадратных метров стеклопакетов.