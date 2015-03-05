В приморскую колонию прислали носки, пропитанные наркотиками

По сообщению пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, образец жидкости, изъятый с двух пар носков, был отправлен на экспертизу. Исследование подтвердило, что вещество является маслом каннабиса. Таким образом, с помощью острого нюха служебной собаки удалось пресечь незаконную передачу. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело. Специалистам предстоит выявить отправителя и наказать его по всей строгости закона. Согласно действующему законодательству нарушителю грозит за незаконное производство наркотиков и их пересылку срок от четырёх до восьми лет лишения свободы.