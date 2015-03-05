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Posted 5 марта 2015, 04:40

Published 5 марта 2015, 04:40

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

В приморскую колонию прислали носки, пропитанные наркотиками

5 марта 2015, 04:40
Запрещённое вещество унюхала служебная собака

Работники приморской исправительной колонии № 6, расположенной в городе Спасске-Дальнем, раскрыли хитрую преступную схему передачи наркотиков. В закрытое учреждение пришла бандероль, на запрещённое содержание которой отреагировала служебная собака. Во время вскрытия посылки в ней нашли носки. Однако предмет одежды предназначался отнюдь не для ношения, а для использования в других целях — материал был пропитан наркотиками.

По сообщению пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю, образец жидкости, изъятый с двух пар носков, был отправлен на экспертизу. Исследование подтвердило, что вещество является маслом каннабиса. Таким образом, с помощью острого нюха служебной собаки удалось пресечь незаконную передачу. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело. Специалистам предстоит выявить отправителя и наказать его по всей строгости закона. Согласно действующему законодательству нарушителю грозит за незаконное производство наркотиков и их пересылку срок от четырёх до восьми лет лишения свободы.

Примечательно, что попытки передачи наркотиков на режимную территорию в Приморье происходят довольно часто. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 58-летняя женщина принесла на свидание к сыну в артёмовскую колонию 20 граммов масла каннабиса, смешанного с табаком, и около 0,5 грамма героина. Сейчас любящей матери самой грозит заключение. В сентябре на передаче наркотиков попался работник другого исправительного учреждения. Младший инспектор группы надзора безопасности ИК-31 тоже пытался пронести для заключённых масло каннабиса.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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