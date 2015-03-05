Во Владивостоке начался приём работ на видеоконкурс "Нет слов"

Posted 5 марта 2015, 08:22
Published 5 марта 2015, 08:22
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
Жители Владивостока могут принять участие в новом видеоконкурсе «Нет слов» от организаторов «Библионочи-2015». В этом году организаторы предлагают пофантазировать на тему мира без слов.
«Представим на секундочку, какой станет наша жизнь, если в кармане, в котором, как правило, не одно слово, а целый словарь, вдруг не окажется самого захудалого союза. Мир тогда, конечно, не рухнет, но людям придётся срочно искать новые пути коммуникации», — пишут устроители на официальной страничке конкурса в социальной сети «ВКонтакте». В рамках конкурса участники должны записать и смонтировать ролик длительностью от 1 до 5 минут на тему мира без слов. Как рассказала в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» организатор конкурса Ольга Аристова, было бы здорово дать творческим людям поразмышлять о том, зачем нужны слова и речь. «Я бы хотела увидеть в роликах новые способы коммуникации между людьми, а также какие-либо нестандартные решения», — поделилась собеседница агентства. Участники должны знать, что регламент конкурса запрещает снимать пейзажи, животных, виды города, молчащих людей или ситуации, когда говорить необязательно.
Приём работ начался 4 марта и закончится 14 апреля. Организаторы пока не разглашают состав жюри конкурса и не объявляют, какими будут призы. Тем не менее уже известно, что лучшие видео горожане увидят в рамках «Библионочи-2015» на площадке «Кинотеатр под мостом». Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что первая в приморской столице «Библионочь» прошла прошлой весной. Тогда приуроченный к ней видеоконкурс был посвящён стихам Осипа Мандельштама, лучшими стали 5 роликов из 15.