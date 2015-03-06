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Posted 6 марта 2015, 06:00

Published 6 марта 2015, 06:00

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

Проект микрорайона Уссурийское загорье доработают

6 марта 2015, 06:00
Так велел вице-губернатор Ежов

Проект нового микрорайона Уссурийское загорье изменят. Об этом накануне сообщил заместитель губернатора Олег Ежов.

В Приморье продолжают обсуждать планы по строительству новых микрорайонов. Олег Ежов поговорил с коллегами о проектах возведения домов в Уссурийском городском округе и пришёл к выводу о необходимости скорректировать представленный архитекторами план.

На сегодняшний день в Уссурийске успешно идёт строительство микрорайона Радужный, квартиры в новых домах будут получать участники программы «Жильё молодой семье». Однако появление «Уссурийского загорья» немного задерживается.

По словам Олега Ежова, в ходе изучения проектной документации было принято решение по её доработке, поэтому ближайшие две недели специалисты ещё будут думать над проектом и, возможно, изменят его.

Вице-губернатор предупредил всех, что встречи подобного рода станут регулярными. Периодическое обсуждение, согласование проектов и контроль администрации должны повлиять на улучшение качества будущих домов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало о том, что приморцы уже начали заключать договоры на покупку жилья экономкласса в рамках программы «Жильё для российской семьи». На данный момент уже 134 жителя Уссурийска согласились на долевое строительство.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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