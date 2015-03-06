В Приморье соберут глав-"двоечников" и научат общаться с людьми

В Приморье, возможно, начнут отмечать день госуслуг. С таким предложением выступили представители молодёжного правительства во время встречи с заместителем главы региона Алексеем Суховым. Это, по их мнению, позволит увеличить интерес людей к работе МФЦ «Мои документы» и региональному порталу «Народный контроль».