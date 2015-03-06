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Posted 6 марта 2015, 06:46

Published 6 марта 2015, 06:46

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

В Приморье соберут глав-"двоечников" и научат общаться с людьми

6 марта 2015, 06:46
Уже стало ясно, в каких муниципалитетах не умеют толково использовать онлайн-сервисы госуслуг

В Приморье, возможно, начнут отмечать день госуслуг. С таким предложением выступили представители молодёжного правительства во время встречи с заместителем главы региона Алексеем Суховым. Это, по их мнению, позволит увеличить интерес людей к работе МФЦ «Мои документы» и региональному порталу «Народный контроль».

Молодые специалисты представили вице-губернатору результаты своей работы и поделились идеями по развитию сферы электронных услуг в крае.

Сейчас молодёжное правительство инспектирует работу «Народного контроля», приморского портала по отработке заявок населения. Деятельность системы устроена как онлайн-приёмные, каждый житель может через «Народный контроль» проинформировать местную власть о наличии какой-либо проблемы, то есть оставить заявку. Администрация района в свою очередь должна обработать полученный запрос.

По словам представителей молодёжной палаты, именно с ответами администраций сейчас и возникают проблемы. Некоторые слишком долго реагируют, а другие попросту присылают гражданам какие-нибудь отписки.

Алексей Сухов предложил собрать «двоечников» по народному контролю из районных администраций и обсудить с ними возможности развития этого ресурса.

Кроме того, уверены в молодёжной палате, хорошим подспорьем в развитии «Народного контроля» может стать разработка его мобильного приложения. Это оценят представители нового поколения, для которых смартфон буквально представляет собой окно в мир.

Также молодёжное правительство предложило отмечать в крае день госуслуг — рассказывать о работе сервиса и обучать пожилых людей, инвалидов. Эту идею Алексей Сухов поддержал и обещал провести пилотное празднование сначала в каком-нибудь одном муниципалитете.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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