Жительницы Владивостока получают поздравления от розового слона

Posted 6 марта 2015, 06:31
Published 6 марта 2015, 06:31
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
В последний рабочий день перед праздничными выходными жители Владивостока спешат поздравить женщин с наступающим Международным женским днём. Многие идут проторенными дорожками и дарят цветы, сладости и косметику, но некоторые предпочитают устраивать из поздравления настоящий перформанс. Сегодня вместо себя можно заслать с букетом к даме, например, розового слона.
Слон, точнее, аниматор, приходит к женщинам на работу или домой и приносит с собой букетики и подарки. Дамы, которых уже навестил цветной слоник, делятся фотографиями в социальных сетях, а забавный персонаж продолжает своё шествие. Такую услугу для поздравлений придумал один из магазинов города, занимающихся сувенирной продукцией. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудники магазина, сегодня у розового слона весьма насыщенный день. Он выезжает поздравить представительниц прекрасного пола каждый час. Вообще горожане заказывают такое необычное поздравление по любому поводу: на выписку из роддома, день рождения, 8 Марта и даже 23 Февраля. Часто слоник дарит «тайные» подарки, когда отправитель хочет остаться инкогнито.
Необычно поздравить женщин с праздником можно и другими способами. Так, в Интернете можно найти объявления о шуточном стриптизе от Алекса, который на самом деле является ростовой куклой-кабаном. Заказать для женщин-коллег можно «мексиканское трио»: мужчины в сомбреро споют и сыграют на маракасах и гитаре для представительниц слабого пола. С поздравлениями к дамам также могут заявиться гусары.