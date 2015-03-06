Жительницы Владивостока получают поздравления от розового слона

Слон, точнее, аниматор, приходит к женщинам на работу или домой и приносит с собой букетики и подарки. Дамы, которых уже навестил цветной слоник, делятся фотографиями в социальных сетях, а забавный персонаж продолжает своё шествие. Такую услугу для поздравлений придумал один из магазинов города, занимающихся сувенирной продукцией. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудники магазина, сегодня у розового слона весьма насыщенный день. Он выезжает поздравить представительниц прекрасного пола каждый час. Вообще горожане заказывают такое необычное поздравление по любому поводу: на выписку из роддома, день рождения, 8 Марта и даже 23 Февраля. Часто слоник дарит «тайные» подарки, когда отправитель хочет остаться инкогнито.