vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта 2015, 06:31

Published 6 марта 2015, 06:31

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Жительницы Владивостока получают поздравления от розового слона

6 марта 2015, 06:31
И стриптизёра Алекса

В последний рабочий день перед праздничными выходными жители Владивостока спешат поздравить женщин с наступающим Международным женским днём. Многие идут проторенными дорожками и дарят цветы, сладости и косметику, но некоторые предпочитают устраивать из поздравления настоящий перформанс. Сегодня вместо себя можно заслать с букетом к даме, например, розового слона.

Слон, точнее, аниматор, приходит к женщинам на работу или домой и приносит с собой букетики и подарки. Дамы, которых уже навестил цветной слоник, делятся фотографиями в социальных сетях, а забавный персонаж продолжает своё шествие. Такую услугу для поздравлений придумал один из магазинов города, занимающихся сувенирной продукцией. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сотрудники магазина, сегодня у розового слона весьма насыщенный день. Он выезжает поздравить представительниц прекрасного пола каждый час. Вообще горожане заказывают такое необычное поздравление по любому поводу: на выписку из роддома, день рождения, 8 Марта и даже 23 Февраля. Часто слоник дарит «тайные» подарки, когда отправитель хочет остаться инкогнито.

Необычно поздравить женщин с праздником можно и другими способами. Так, в Интернете можно найти объявления о шуточном стриптизе от Алекса, который на самом деле является ростовой куклой-кабаном. Заказать для женщин-коллег можно «мексиканское трио»: мужчины в сомбреро споют и сыграют на маракасах и гитаре для представительниц слабого пола. С поздравлениями к дамам также могут заявиться гусары.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика