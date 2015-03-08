Джип известного на Камчатке бизнесмена рухнул с моста

На Камчатке в воскресенье, 8 марта, в аварию попал основатель одной из крупнейших на полуострове торговых сетей, депутат краевой думы Рашид Шамоян. Его «Лексус» возвращался из северного посёлка Эссо. Там парламентарий принимал участие в церемонии старта гонки на собачьих упряжках «Берингия-2015». Его компания выступила одним из спонсоров этих соревнований каюров.