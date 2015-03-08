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Posted 8 марта 2015, 14:47

Published 8 марта 2015, 14:47

Modified 14 декабря 2023, 16:07

Updated 14 декабря 2023, 16:07

Джип известного на Камчатке бизнесмена рухнул с моста

8 марта 2015, 14:47
Сюжет
Происшествие
В аварии серьёзно пострадали два человека, основатель местной сети супермаркетов отделался ушибами

На Камчатке в воскресенье, 8 марта, в аварию попал основатель одной из крупнейших на полуострове торговых сетей, депутат краевой думы Рашид Шамоян. Его «Лексус» возвращался из северного посёлка Эссо. Там парламентарий принимал участие в церемонии старта гонки на собачьих упряжках «Берингия-2015». Его компания выступила одним из спонсоров этих соревнований каюров.

На скользком от снежного наката участке трассы Мильково - Петропавловск водитель джипа, видимо, не правильно выбрал скорость. На временном мосту, который строители возвели на период ремонта основной переправы через небольшой ручей, джип занесло. На полном ходу он вылетел за ограждение и перевернулся, упав на лёд колёсами вверх.

По словам очевидцев, шофёр потерял сознание. В машине находилось 6 человек. Водителя с открытой черепно-мозговой травмой и заместителя руководителя пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края Петра Мартыненко с сотрясением мозга доставили в клиники столицы полуострова. Рашид Шамоян с сыном, ребёнок Петра Мартыненко и помощник депутата Ольга Горбикова в госпитализации не нуждаются.

Окончательно причины аварии определят сотрудники ГИБДД.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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