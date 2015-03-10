В Хабаровске пик циклона пройдёт 11 марта

Posted 10 марта 2015, 01:39
Published 10 марта 2015, 01:39
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
Дальневосточная столица в очередной раз оказалась во власти мощного снежного циклона. Непогода сопровождается усилением ветра и осадками, но, как сообщают синоптики, это только начало. Ситуация ухудшится, и уже 11 марта хабаровчане смогут наблюдать полную силу циклона.
«Сейчас его фронт находится южнее японского острова Хоккайдо и смещается на северо-восток. Максимальное влияние циклон окажет на Хабаровский край сегодня к вечеру и на протяжении всего дня 11 марта. Двенадцатого числа снегопады сохранятся, а на следующий день мы ожидаем прекращение осадков», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Она также добавила, что в связи с влиянием циклона на всей территории края ночные температуры составят от 5 до 12 градусов ниже нуля. Днём показания термометра смогут дать даже положительные значения. После того, как непогода покинет регион, синоптики прогнозируют незначительное похолодание в ночное время (на 4°-5°).
«То, что мы сейчас наблюдаем в Хабаровске, — только самое начало процесса. Мы ожидаем в течение дня усиление снегопада и ветер порывами до 18-24 метров в секунду. Пик циклона будет завтра», — сказала Галина Брынцева.
Как ранее писало агентство, из-за неблагоприятных погодных условий сегодня, 10 марта, с 9:00 на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре ввели ограничение движения пассажирского транспорта. Также, по информации пресс-службы главного управления регионального МЧС, из-за циклона, действие которого будет распространяться по югу Татарского пролива, с вечера 9 марта 2015 года приостановили работу паромной переправы Ванино — Холмск.