В Хабаровске пик циклона пройдёт 11 марта

Она также добавила, что в связи с влиянием циклона на всей территории края ночные температуры составят от 5 до 12 градусов ниже нуля. Днём показания термометра смогут дать даже положительные значения. После того, как непогода покинет регион, синоптики прогнозируют незначительное похолодание в ночное время (на 4°-5°).