Во Владивостоке сдувает контейнеры и рекламные щиты

Posted 10 марта 2015, 10:45
Published 10 марта 2015, 10:45
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
Сегодня во Владивостоке шквальный ветер буквально сдул несколько контейнеров в одном из терминалов на Эгершельде. Помимо этого очевидцы сообщают о падении рекламных конструкций в разных районах города. Также горожане жалуются на срывающиеся с крыш сосульки и снег.
Как выяснил корреспондент РИА "Восток-Медиа", из-за сильного порыва ветра упали три контейнера, составленные на самом верху. По свидетельствам очевидцев, происшествие случилось около 17:30 в небольшом терминале, расположенном на Эгершельде, рядом с жилым комплексом "Два капитана". Металлические ящики оснащены логотипом транспортной компании Orient Express, офис которой расположен на Крыгина, однако получить официальный комментарий об их содержимом пока не удалось. Ранее агентство уже сообщало о похожем инциденте, который произошёл из-за разгула стихии в прошлом году. Тогда видео "улетевших контейнеров" быстро стало популярным в Интернете, распространившись далеко за пределы Приморья.
Сегодня в редакцию также поступают сообщения о падении рекламных конструкций. Так, около часа назад щит обрушился на Нейбута рядом с домом № 87. Несколько инцидентов зафиксировано и в других районах города. На Луговой рекламная конструкция обрушалась прямо на прохожих, пострадал молодой человек. Помимо всех прочих бед, свалившихся сегодня на Владивосток, автолюбители сообщают об отключении света в тоннеле на Золотой мост и обвалившемся участке асфальта при движении с "Зелёного угла" на Баляева. А при проезде Низководного, Золотого и моста на остров Русский движению мешает сильный боковой ветер.