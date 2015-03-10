Во Владивостоке сдувает контейнеры и рекламные щиты

Сегодня в редакцию также поступают сообщения о падении рекламных конструкций. Так, около часа назад щит обрушился на Нейбута рядом с домом № 87. Несколько инцидентов зафиксировано и в других районах города. На Луговой рекламная конструкция обрушалась прямо на прохожих, пострадал молодой человек. Помимо всех прочих бед, свалившихся сегодня на Владивосток, автолюбители сообщают об отключении света в тоннеле на Золотой мост и обвалившемся участке асфальта при движении с "Зелёного угла" на Баляева. А при проезде Низководного, Золотого и моста на остров Русский движению мешает сильный боковой ветер.