Жители Владивостока незаконно оформили в собственность недвижимость

По данным проверки надзорного органа, четыре человека и краевой департамент земельных и имущественных отношений заключили договор аренды земельных участков. После этого арендаторы обратились в Росреестр с просьбой о регистрации в собственность построек, находящихся на территории участков. Согласно предоставленной в ведомство декларации об объектах недвижимости на участках располагались хозпостройка площадью 10 квадратных метров, гараж площадью 20 квадратных метров и одноэтажные жилые дома площадью 20 и 30 квадратных метров. Росреестр на основании документов зарегистрировал право собственности на эти объекты.