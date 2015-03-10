Жители Владивостока незаконно оформили в собственность недвижимость

Posted 10 марта 2015, 01:45
Published 10 марта 2015, 01:45
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Четыре жителя Владивостока стали фигурантами уголовных дел из-за использования поддельных документов. Нарушения при регистрации права собственности на хозпостройки и жилые дома выявила прокуратура, она же инициировала начало уголовного преследования.
По данным проверки надзорного органа, четыре человека и краевой департамент земельных и имущественных отношений заключили договор аренды земельных участков. После этого арендаторы обратились в Росреестр с просьбой о регистрации в собственность построек, находящихся на территории участков. Согласно предоставленной в ведомство декларации об объектах недвижимости на участках располагались хозпостройка площадью 10 квадратных метров, гараж площадью 20 квадратных метров и одноэтажные жилые дома площадью 20 и 30 квадратных метров. Росреестр на основании документов зарегистрировал право собственности на эти объекты.
Выездная проверка прокуратуры показала, что в действительности указанных в декларации строений на арендованных земельных участках нет, а владивостокцы предоставили в Росреестр поддельные документы.
С результатами проверки прокурор приморской столицы обратился в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. Следователи завели на четырёх нарушителей уголовные дела по факту подделки документов, максимальное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс за это нарушение, — 2 года лишения свободы.