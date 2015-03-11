Хабаровский край покажет "семь чудес" на международной выставке

Posted 11 марта 2015, 05:32
Published 11 марта 2015, 05:32
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Делегация Хабаровского края примет участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-2015». Она пройдёт в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 14 по 17 марта. «Интурмаркет» является основной площадкой для продвижения туристического потенциала российских регионов. Ежегодно в ней принимают участие больше 70 тысяч гостей из 150 стран мира.
«Экспозиция Хабаровского края будет представлена на объединённом специализированном стенде, где свои туристические продукты представят ведущие туроператоры. В рамках презентации будут представлены наиболее привлекательные с точки зрения туризма маршруты, а также популярные объекты туристского показа», - отметил заместитель министра культуры края Виталий Селюков.
Он также добавил, что для презентации отобраны такие проекты, как «Семь чудес Хабаровского края» (Сикачи-Алянские петроглифы, Амурский мост, Шантарские острова, озеро Амут, горная страна Дуссе-Алинь, лотосы, амурский тигр), «Амурские столбы», национальные села (Иня, Аим, Удское, Датта, Сикачи-Алян) с очагами культур коренных малочисленных народов Приамурья.
По информации пресс-службы правительства края, в рамках деловой программы выставки пройдут Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма, обучающий семинар, конференция по детскому туризму, круглый стол по реализации проекта «Красный маршрут». Представители Хабаровского края затронут вопросы развития промышленного, гастрономического и детского туризма, а также организацию туров на особо охраняемых природных территориях.