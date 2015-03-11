Хабаровский край покажет "семь чудес" на международной выставке

Делегация Хабаровского края примет участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-2015». Она пройдёт в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 14 по 17 марта. «Интурмаркет» является основной площадкой для продвижения туристического потенциала российских регионов. Ежегодно в ней принимают участие больше 70 тысяч гостей из 150 стран мира.