Региональный политсовет приостановил членство Хорошавина в партии

На сегодняшнем заседании сахалинского регионального политсовета партии «Единая Россия» было решено приостановить членство в «ЕР» арестованного губернатора Александра Хорошавина. Такую меру предусматривает партийный устав. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сахалинские единороссы готовились сделать этот шаг несколько дней. Как сообщил секретарь регионального политсовета Александр Кислицин, окончательное решение – исключать или не исключать Хорошавина из партии – будет принято лишь после того, как станут известны результаты рассмотрения в отношении него уголовного дела. Губернатор был членом регионального политического совета Сахалинского регионального отделения партии. Эти его полномочия тоже приостановлены.