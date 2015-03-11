vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2015, 10:30

Published 11 марта 2015, 10:30

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Региональный политсовет приостановил членство Хорошавина в партии

11 марта 2015, 10:30
Вопрос об исключении оставили до решения суда

На сегодняшнем заседании сахалинского регионального политсовета партии «Единая Россия» было решено приостановить членство в «ЕР» арестованного губернатора Александра Хорошавина. Такую меру предусматривает партийный устав. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сахалинские единороссы готовились сделать этот шаг несколько дней. Как сообщил секретарь регионального политсовета Александр Кислицин, окончательное решение – исключать или не исключать Хорошавина из партии – будет принято лишь после того, как станут известны результаты рассмотрения в отношении него уголовного дела. Губернатор был членом регионального политического совета Сахалинского регионального отделения партии. Эти его полномочия тоже приостановлены.

Из 50 членов регионального политсовета партии лишь один проголосовал против, при этом 9 отсутствовали.

РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что обвиняемый в получении взятки губернатор Александр Хорошавин, несмотря на найденный у него дома миллиард рублей, продолжает настаивать на своей полной невиновности.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика