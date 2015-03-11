Региональный политсовет приостановил членство Хорошавина в партии

Posted 11 марта 2015, 10:30
Published 11 марта 2015, 10:30
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
На сегодняшнем заседании сахалинского регионального политсовета партии «Единая Россия» было решено приостановить членство в «ЕР» арестованного губернатора Александра Хорошавина. Такую меру предусматривает партийный устав. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сахалинские единороссы готовились сделать этот шаг несколько дней. Как сообщил секретарь регионального политсовета Александр Кислицин, окончательное решение – исключать или не исключать Хорошавина из партии – будет принято лишь после того, как станут известны результаты рассмотрения в отношении него уголовного дела. Губернатор был членом регионального политического совета Сахалинского регионального отделения партии. Эти его полномочия тоже приостановлены.
Из 50 членов регионального политсовета партии лишь один проголосовал против, при этом 9 отсутствовали.
РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что обвиняемый в получении взятки губернатор Александр Хорошавин, несмотря на найденный у него дома миллиард рублей, продолжает настаивать на своей полной невиновности.