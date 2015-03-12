Болельщики "Амура" испытают на прочность любимую команду

Он добавил, что игра будет вестись не совсем по правилам. Вместо трёх периодов по 20 минут команды ждёт всего 2, а перерыв между ними составит пять минут. Сделано это для того, чтобы матч вышел не слишком изнурительным для болельщиков. В процессе игры запретят также силовые приёмы и мощные удары с замахом, чтобы максимально исключить возможность травмирования противников «Амура». Помимо этого за каждое нарушение правил назначат буллит — как на «матче звёзд».