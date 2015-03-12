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Posted 12 марта 2015, 05:22

Published 12 марта 2015, 05:22

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Болельщики "Амура" испытают на прочность любимую команду

12 марта 2015, 05:22
Сюжет
Спорт
Впервые в истории клуба на льду "Платинум Арены" пройдёт товарищеский матч между "тиграми" и фанатами

Преданным болельщикам хабаровского хоккейного клуба «Амур» выпала возможность выйти на ледовое противостояние с любимыми игроками. Впервые в истории команды они проведут товарищеский матч, который пройдёт 14 марта в 10:15 на запасном поле спорткомплекса «Платинум Арена». Фанаты (клуб FiveZero) пообещали представить полную команду из 15 человек, с которыми предстоит сразиться «Амуру».

«Идея матча принадлежит болельщикам, которые давно хотели поиграть с нашими ребятами. Руководство клуба поддержало инициативу с большим интересом, после чего и объявили об игре. Хоккеисты также отлично отнеслись к идее — для них это интересный опыт и возможность пообщаться со своими истинными поклонниками», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь «Амура» Евгений Попов.

Он добавил, что игра будет вестись не совсем по правилам. Вместо трёх периодов по 20 минут команды ждёт всего 2, а перерыв между ними составит пять минут. Сделано это для того, чтобы матч вышел не слишком изнурительным для болельщиков. В процессе игры запретят также силовые приёмы и мощные удары с замахом, чтобы максимально исключить возможность травмирования противников «Амура». Помимо этого за каждое нарушение правил назначат буллит — как на «матче звёзд».

«Главным в этом товарищеском матче будет не победа, а возможность пообщаться и хорошо провести время. Хоккеисты пообещали, что будут играть не в полную силу, показывая академическую игру», — сказал Евгений.

После игры пройдёт традиционное награждение, на котором подарки получат не только фанаты-игроки, но и «тигры» — им памятные фирменные сувениры подарят сами болельщики. Любителей «Амура» также ожидает автограф-сессия и итоговая общая фотография. Для тех, кто не сможет прийти на матч, организуют видеотрансляцию. Посмотреть её можно будет на официальном сайте клуба.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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