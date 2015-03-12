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Posted 12 марта 2015, 08:15

Published 12 марта 2015, 08:15

Modified 15 декабря 2023, 06:45

Updated 15 декабря 2023, 06:45

Пациентов противотуберкулёзного диспансера стали кормить хорошо

12 марта 2015, 08:15
Однако проверки затронут все филиалы учреждения в Приморье

Пациенты приморского краевого противотуберкулёзного диспансера больше не голодают. Как рассказала заведующая владивостокским филиалом тубдиспансера Наталья Полякова, в рационе больных есть масло, мясо и молочные продукты. Больных кормят 4 раза в день.

Наталья Полякова призналась, что в последние несколько дней поварам приходилось экономить продукты. РИА «Восток-Медиа» писало, что пациентов тубдиспансера посадили на голодный паёк из-за несвоевременной закупки продуктов. Конкурс на поставку продовольствия диспансер объявил лишь в середине февраля, протянув почти два месяца после положенного срока. Пациенты обратились с жалобой к вице-губернатору Павлу Серебрякову. Заместитель губернатора приехал в лечебное учреждение и поручил закупить продукты немедленно. Кроме того, он назначил проверку всех филиалов краевого тубдиспансера. К служебной проверке уже подключились специалисты управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора в Приморском крае, а также прокуратуры.

Сегодня больных во владивостокском филиале противотуберкулёзного диспансера в обед угощали салатом из морской капусты, супом с мясом, пловом с курицей. На полдник им дали масло с хлебом и какао. На ужин повара готовят рагу по-домашнему и салат из квашеной капусты.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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