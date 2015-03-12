Пациентов противотуберкулёзного диспансера стали кормить хорошо

Наталья Полякова призналась, что в последние несколько дней поварам приходилось экономить продукты. РИА «Восток-Медиа» писало, что пациентов тубдиспансера посадили на голодный паёк из-за несвоевременной закупки продуктов. Конкурс на поставку продовольствия диспансер объявил лишь в середине февраля, протянув почти два месяца после положенного срока. Пациенты обратились с жалобой к вице-губернатору Павлу Серебрякову. Заместитель губернатора приехал в лечебное учреждение и поручил закупить продукты немедленно. Кроме того, он назначил проверку всех филиалов краевого тубдиспансера. К служебной проверке уже подключились специалисты управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора в Приморском крае, а также прокуратуры.