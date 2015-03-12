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Posted 12 марта 2015, 08:30

Published 12 марта 2015, 08:30

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Роман Копин встретится с представителями коренных народов Чукотки

12 марта 2015, 08:30
Около 40 делегатов из районов округа прибудут на приём

Губернатор Чукотского АО Роман Копин встретится с делегатами XIV отчётно-выборной конференции региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки». В Анадырь должны прибыть из муниципальных районов округа больше 40 делегатов. Глава региона встретится с ними 13 марта, а сама конференция начнётся 14-го.

«Программа конференции очень насыщенна, состоится множество мероприятий, в том числе заседания по вопросам традиционных отраслей хозяйствования, развития национального села. В обсуждении этих тем примут участие руководители, специалисты профильных департаментов и общественные профессиональные сообщества. Будут подняты проблемные вопросы и задачи, а по итогам секций стороны выработают предложения для дальнейших действий всех общественных институтов», — отметила заместитель начальника управления КМНЧ Ивилина Келек.

Она также рассказала, что в рамках конференции в Анадыре уже начал работу проект «Школа молодого лидера». Его участники проходят тренинги по целеполаганию, командообразованию и личностному росту, после чего вместе со всеми делегатами побывают на встречах с региональным руководством, с профессиональными общественными организациями.

По информации пресс-службы правительства Чукотки, одним из ярких мероприятий в рамках конференции станут часы эвенской, эскимосской и чукотской культуры, которые пройдут 15 марта в городском доме народного творчества.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Чукотка
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