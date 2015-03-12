Роман Копин встретится с представителями коренных народов Чукотки

Она также рассказала, что в рамках конференции в Анадыре уже начал работу проект «Школа молодого лидера». Его участники проходят тренинги по целеполаганию, командообразованию и личностному росту, после чего вместе со всеми делегатами побывают на встречах с региональным руководством, с профессиональными общественными организациями.