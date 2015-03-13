Хабаровчанину предъявлено обвинение в убийстве бездомного

Posted 13 марта 2015, 02:30
Published 13 марта 2015, 02:30
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Жителя дальневосточной столицы обвиняют в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, мужчина до смерти избил бездомного, который вместе со своим другом зашёл в подъезд дома, чтобы обогреться. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.
В ходе расследования преступления выяснилось, что 28-летний хабаровчанин возвращался домой после корпоратива 20 февраля 2015 года. Перед входом в подъезд он столкнулся с двумя бездомными, которые прошли в открытую мужчиной дверь. После этого хабаровчанин сделал им замечание и потребовал покинуть подъезд, на что получил грубый ответ.
После этого он накинулся на одного из обидчиков и начал его жестоко избивать. Видя это, товарищ бездомного поспешил ретироваться и покинул подъезд, оставив своего напарника наедине с жильцом дома. Расправа длилась около часа, за который злоумышленник нанёс бомжу около 70 ударов, большая часть которых пришлась в голову. От полученных травм бездомный скончался на месте.
В процессе следствия обвиняемый дал признательные показания и раскаялся. Как признался мужчина, виной его агрессивного поведения стало сильное алкогольное опьянение. Если его вина будет доказана, то хабаровчанин может отправиться в места лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.