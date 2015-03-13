Хабаровчанину предъявлено обвинение в убийстве бездомного

После этого он накинулся на одного из обидчиков и начал его жестоко избивать. Видя это, товарищ бездомного поспешил ретироваться и покинул подъезд, оставив своего напарника наедине с жильцом дома. Расправа длилась около часа, за который злоумышленник нанёс бомжу около 70 ударов, большая часть которых пришлась в голову. От полученных травм бездомный скончался на месте.