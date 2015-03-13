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Posted 13 марта 2015, 05:07

Published 13 марта 2015, 05:07

Modified 15 декабря 2023, 06:43

Updated 15 декабря 2023, 06:43

На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре спасатели растащили пробку

13 марта 2015, 05:07
Сюжет
Происшествие
В транспортном заторе встали 16 грузовиков

В районе 69-го километра федеральной трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре образовался транспортный затор вечером 12 марта. Автомобили не могли преодолеть обледенелый подъём. В Амурский спасательный центр обратился участник дорожного движения. Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Прибыв туда, они передали информацию о сложившейся обстановке и необходимости использования тяжёлой техники для растаскивания пробки. После этого приняли решение о привлечении тягача на базе "Урала", трала с бульдозером, автогрейдера и аварийно-спасательной машины на базе КАМАЗа.

«На федеральной трассе сложилась непростая обстановка: 16 грузовых автомобилей не могли заехать на обледенелый подъём, образовался затор на участке с 69-го по 72-й километр. Ситуацию осложнило и то, что один из тяжеловозов, скатившись вниз по склону, разъединился с собственным грузом. Возможности присоединить его к тягачу без помощи спасателей не было. При помощи домкратов грузовой прицеп был приподнят и возвращён на место», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Благодаря действиям спасателей 16 грузовых автомобилей отбуксировали, в результате чего не допущено случаев переохлаждения или иных происшествий с водителями. В 4:15 сотрудники Амурского спасцентра прибыли в пункт постоянной дислокации.

Как сообщало РИА «Восток-Медиа», снежный циклон накрыл регион 10 марта. Федеральная трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре до сих пор остаётся закрытой для движения пассажирского транспорта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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