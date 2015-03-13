На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре спасатели растащили пробку

«На федеральной трассе сложилась непростая обстановка: 16 грузовых автомобилей не могли заехать на обледенелый подъём, образовался затор на участке с 69-го по 72-й километр. Ситуацию осложнило и то, что один из тяжеловозов, скатившись вниз по склону, разъединился с собственным грузом. Возможности присоединить его к тягачу без помощи спасателей не было. При помощи домкратов грузовой прицеп был приподнят и возвращён на место», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.