Парламентарии обсудили реализацию госпрограмм в Хабаровском крае

Posted 13 марта 2015, 04:40
Published 13 марта 2015, 04:40
Modified 15 декабря 2023, 06:43
Updated 15 декабря 2023, 06:43
На мартовском очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, налогам и экономическому развитию парламентарии рассмотрели шесть вопросов. В их числе — реализация государственной региональной программы «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае». Она была принята в мае 2012 года на период до 2020 года и направлена на увеличение объёма привлечённых в край инвестиций, темпов роста краевого экспорта, количества резидентов, работающих в портовой особой экономической зоне, содействие развитию российской части острова Большой Уссурийский и комплексного монопрофильного городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын». Также программа нацелена на совершенствование системы прогнозирования и стратегического планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления края.
«По итогам работы в 2013 году правительство края программу признало эффективной, хотя основные целевые показатели достигнуты не были, в том числе и по объективным причинам. Например, прирост инвестиций — в минусе, ресурсное обеспечение программы тоже, — подчеркнула председатель постоянного комитета Наталия Пудовкина. — В 2014 году с учётом новых требований федерального законодательства было принято решение о переформатировании программы, и достижение цели экономического развития края предлагается в рамках двух государственных программ «Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского края» и «Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае». Процесс развития указанных направлений будет длительным. Но конечно, хотелось бы, чтобы их целевые показатели были достигнуты».
По её словам, в крае ведётся активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства. Создана основная нормативно-правовая база, направленная на социальное и экономическое развитие региона. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», также принят новый закон, вносящий изменения в уже действующий — «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае», которым определяются налоговые преференции для индивидуальных предпринимателей, в частности, впервые зарегистрированных, и налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, а также для резидентов территорий опережающего развития.
«Работать над правовым обеспечением — это хорошо, но сегодня уже нужна конкретика. И депутаты говорили о том, что эта конкретика должна быть и на краевом уровне и взаимоувязана с программами развития муниципальных образований», — отметила депутат.
По информации пресс-службы Законодательной Думы Хабаровского края, члены комитета приняли решение ограничиться обсуждением информации.
«Рассмотрение вопросов о ходе реализации государственных краевых программ сегодня актуально, так как вся деятельность органов исполнительной власти осуществляется в процессе реализации государственных программ, и бюджетные средства края распределены именно по программно-целевому методу. Нам важно понимать, достигаются ли те цели, которые ставились при разработке и принятии этих документов», — подчеркнула Наталия Пудовкина.