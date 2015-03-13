Парламентарии обсудили реализацию госпрограмм в Хабаровском крае

«По итогам работы в 2013 году правительство края программу признало эффективной, хотя основные целевые показатели достигнуты не были, в том числе и по объективным причинам. Например, прирост инвестиций — в минусе, ресурсное обеспечение программы тоже, — подчеркнула председатель постоянного комитета Наталия Пудовкина. — В 2014 году с учётом новых требований федерального законодательства было принято решение о переформатировании программы, и достижение цели экономического развития края предлагается в рамках двух государственных программ «Улучшение инвестиционного и делового климата Хабаровского края» и «Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае». Процесс развития указанных направлений будет длительным. Но конечно, хотелось бы, чтобы их целевые показатели были достигнуты».