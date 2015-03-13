Под Хабаровском развернулись учения с подразделениями разведки

Войсковые разведчики мотострелкового соединения ВВО разделились на две группы. Одна из них играет роль диверсантов, которые должны обнаружить замаскированные командный пункт и миномётную батарею, передать координаты для нанесения артиллерийского удара и зафиксировать уничтожение военного объекта. Группа передвигается на лыжах, оснащена БЛА «Гранат», GPS/Глонасс-навигаторами и бесшумным вооружением. Задача вторых — во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями, занимающими позиции, обеспечить живучесть и работу командного пункта, с помощью «беспилотников» первыми обнаружить и уничтожить соперников.