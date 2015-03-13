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Posted 13 марта 2015, 02:01

Published 13 марта 2015, 02:01

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Под Хабаровском развернулись учения с подразделениями разведки

13 марта 2015, 02:01
В уникальных двухсторонних манёврах применят "беспилотники"

На учебно-тренировочном комплексе «Анастасьевский» под Хабаровском сегодня, 13 марта, стартовало уникальное двухстороннее тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими разведывательных подразделений с применением беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и современных средств разведки. По информации пресс-службы Восточного военного округа, это станет экзаменом в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

Войсковые разведчики мотострелкового соединения ВВО разделились на две группы. Одна из них играет роль диверсантов, которые должны обнаружить замаскированные командный пункт и миномётную батарею, передать координаты для нанесения артиллерийского удара и зафиксировать уничтожение военного объекта. Группа передвигается на лыжах, оснащена БЛА «Гранат», GPS/Глонасс-навигаторами и бесшумным вооружением. Задача вторых — во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями, занимающими позиции, обеспечить живучесть и работу командного пункта, с помощью «беспилотников» первыми обнаружить и уничтожить соперников.

Учения проходят на территории площадью больше 30 квадратных километров и завершатся 13 марта.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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