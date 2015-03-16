В Хабаровске трое молодых людей получили административку за стрельбу

Следственно-оперативная группа задержала скандалистов. У зачинщика конфликта они изъяли пневматический пистолет. Легальность его приобретения сейчас выясняется. По информации пресс-службы управления МВД по Хабаровску, по опросу свидетелей и очевидцев полицейские восстановили картину. Сотрудник службы безопасности заметил неадекватно ведущую себя троицу ещё на входе в торговый центр. Молодые люди были явно нетрезвы, громко нецензурно общались между собой. Охранник сделал им замечание. Буяны ответили оскорблениями и угрозами. Один из них достал пистолет и выстрелил во входную пластиковую дверь. В результате стеклопакет разбился.