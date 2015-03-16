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Posted 16 марта 2015, 01:19

Published 16 марта 2015, 01:19

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

В Хабаровске трое молодых людей получили административку за стрельбу

16 марта 2015, 01:19
Сюжет
Происшествие
Владельцу пистолета наказание назначит суд

В Хабаровске за хулиганские действия в крупном торгово-развлекательном комплексе на остановке «Большая» трое молодых людей привлечены к административной ответственности. В дежурную часть отдела полиции № 9 управления МВД России по Хабаровску поступил сигнал о хулиганстве. Сотрудник службы безопасности торгового центра рассказал, что в павильоне трое нетрезвых молодых людей ведут себя агрессивно. Один из них вооружён пистолетом.

Следственно-оперативная группа задержала скандалистов. У зачинщика конфликта они изъяли пневматический пистолет. Легальность его приобретения сейчас выясняется. По информации пресс-службы управления МВД по Хабаровску, по опросу свидетелей и очевидцев полицейские восстановили картину. Сотрудник службы безопасности заметил неадекватно ведущую себя троицу ещё на входе в торговый центр. Молодые люди были явно нетрезвы, громко нецензурно общались между собой. Охранник сделал им замечание. Буяны ответили оскорблениями и угрозами. Один из них достал пистолет и выстрелил во входную пластиковую дверь. В результате стеклопакет разбился.

В отделе полиции на задержанных составили административный материал. В их действиях усмотрели признаки правонарушения, предусмотренного статьёй «Мелкое хулиганство». Также установлено, что 31-летнего зачинщика конфликта неоднократно доставляли в отделы полиции за распитие спиртного в общественных местах, бытовое хулиганство и проживание без регистрации. Уроженец Еврейской автономной области проходил фигурантом уголовных дел о кражах, грабежах и угрозе убийством. Владельца пневматического пистолета поместили в специальный приёмник для содержания лиц, задержанных в административном порядке. Наказание хулигану назначит суд.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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