Двое хабаровчан вызвали такси, а потом зарезали водителя

Posted 19 марта 2015, 08:57
Published 19 марта 2015, 08:57
Modified 17 сентября 2022, 10:57
Updated 17 сентября 2022, 10:57
Хабаровские полицейские по горячим следам раскрыли убийство таксиста. По информации пресс-службы управления МВД по Хабаровскому краю, в багажнике Hyundai Solaris следственно-оперативная группа обнаружила труп 50-летнего водителя такси с множественными ножевыми ранениями в области шеи и спины.
Сотрудники уголовного розыска краевого и городского управлений МВД России установили и задержали двоих подозреваемых 1973 и 1991 годов рождения, оба уже имеют судимости. Мужчины во всём признались и сообщили, что целью преступления был автомобиль. Полицейские установили, что подозреваемые вызвали такси по телефону, доехали до улицы 2-й Сумской краевой столицы, нанесли водителю множественные ножевые ранения, после чего переложили тело в багажник транспортного средства. Сообщники взяли с собой из машины навигатор и барсетку с документами.
Следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство». В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.