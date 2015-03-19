Двое хабаровчан вызвали такси, а потом зарезали водителя

Сотрудники уголовного розыска краевого и городского управлений МВД России установили и задержали двоих подозреваемых 1973 и 1991 годов рождения, оба уже имеют судимости. Мужчины во всём признались и сообщили, что целью преступления был автомобиль. Полицейские установили, что подозреваемые вызвали такси по телефону, доехали до улицы 2-й Сумской краевой столицы, нанесли водителю множественные ножевые ранения, после чего переложили тело в багажник транспортного средства. Сообщники взяли с собой из машины навигатор и барсетку с документами.