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Posted 19 марта 2015, 08:57

Published 19 марта 2015, 08:57

Modified 17 сентября 2022, 10:57

Updated 17 сентября 2022, 10:57

Двое хабаровчан вызвали такси, а потом зарезали водителя

19 марта 2015, 08:57
Сюжет
Происшествие
Подозреваемые хотели заполучить автомобиль

Хабаровские полицейские по горячим следам раскрыли убийство таксиста. По информации пресс-службы управления МВД по Хабаровскому краю, в багажнике Hyundai Solaris следственно-оперативная группа обнаружила труп 50-летнего водителя такси с множественными ножевыми ранениями в области шеи и спины.

Сотрудники уголовного розыска краевого и городского управлений МВД России установили и задержали двоих подозреваемых 1973 и 1991 годов рождения, оба уже имеют судимости. Мужчины во всём признались и сообщили, что целью преступления был автомобиль. Полицейские установили, что подозреваемые вызвали такси по телефону, доехали до улицы 2-й Сумской краевой столицы, нанесли водителю множественные ножевые ранения, после чего переложили тело в багажник транспортного средства. Сообщники взяли с собой из машины навигатор и барсетку с документами.

Следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Убийство». В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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