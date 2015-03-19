"Ипотека с государственной поддержкой"

Максимальная сумма кредита по данному предложению составит 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, для других регионов – 3 миллиона рублей. При этом жильё приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214 Федерального Закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.