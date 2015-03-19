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Posted 19 марта 2015, 03:00

Published 19 марта 2015, 03:00

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

"Ипотека с государственной поддержкой"

19 марта 2015, 03:00
Сбербанк запускает новый продукт

С 18 марта 2015 года Сбербанк начинает принимать заявки на продукт «Ипотека с государственной поддержкой» и продолжит до 31 декабря 2015 (включительно).

Продукт запускается на следующих основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки – не более 12 % годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос – 20 %, максимальный срок кредита – 30 лет.

Максимальная сумма кредита по данному предложению составит 8 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, для других регионов – 3 миллиона рублей. При этом жильё приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214 Федерального Закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В рамках данной программы государственной поддержки Сбербанк планирует выдать 200 миллиардов рублей до 1 марта 2016 года.

«По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии. Государственная поддержка ипотечного кредитования – важная мера, которая позволит сохранить доступность приобретения жилья клиентами Сбербанка и поддержать строительную отрасль в целом», – комментирует директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.

Ипотечное кредитование востребовано дальневосточниками. Доля рынка жилищного кредитования Дальневосточного Сбербанка за год выросла на 3,1 процентных пункта и составила 57,5 %. В целом за 2014 год кредитный портфель физических лиц вырос на 16,21 % и составил 182,2 миллиарда рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сбербанк
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