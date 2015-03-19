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Posted 19 марта 2015, 03:09

Published 19 марта 2015, 03:09

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Оператору связи важна обратная связь с клиентами

19 марта 2015, 03:09
"Билайн" спросит у людей, как работают его дилеры

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запускает систему сбора, анализа и обработки обратной связи, основанной на принципе NPS (индекс лояльности абонентов), от клиентов, подключившихся в дилерских салонах.

«ВымпелКом» активно привлекает клиентов к улучшению бизнес-процессов через непрерывный и детальный сбор обратной связи по обслуживанию в собственных офисах и контактном центре «Билайн», по качеству сети (голосовые услуги и использование мобильной передачи данных), а также по прозрачности и понятности тарифов и услуг уже в течение года. Обратная связь поступает в режиме реального времени как непосредственным специалистам, так и вышестоящим руководителям вплоть до генерального директора. В среднем в месяц обрабатывается 215 тысяч анкет от клиентов, всего за год обратная связь поступила от 2 миллионов клиентов, индивидуально отработаны более 80 тысяч сообщений клиентов с наиболее тревожными комментариями. Информация, полученная от клиентов, ложится в основу решения частных вопросов и системных проблем.

Внедрение системного подхода в точках продаж партнёров — часть стратегии «Просто. Удобно. Для тебя!»

В дилерских салонах система работает так же, как и в собственных каналах «Билайн», — в виде SMS-опроса. Сообщения поступают с коротких номеров с нумерацией от 0650 до 0659 и содержат 6 вопросов. Опрос поступает клиенту через 24 дня после обслуживания в дилерском салоне. Участие в SMS-опросе бесплатное при условии нахождения клиента на территории Российской Федерации.

«Подключение — ключевое событие жизненного цикла клиента в сети оператора. В этот момент у клиента создаются первые впечатления и ожидания от провайдера. Поэтому для нас так важно собирать обратную связь в этой точке, выявлять лучших дилеров, совершенствовать наши процессы, распространяя высокую культуру сервиса на всю дилерскую сеть, — говорит вице-президент по клиентскому опыту ОАО «ВымпелКом» Артём Вартанян. — Развивая систему сбора обратной связи, «Билайн» вовлекает ещё больше клиентов в процесс улучшения сервисов, услуг, продуктов и подходов к обслуживанию «Билайн».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Билайн
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