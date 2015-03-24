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Posted 24 марта 2015, 02:16

Published 24 марта 2015, 02:16

Modified 17 сентября 2022, 14:28

Updated 17 сентября 2022, 14:28

Мобильный Интернет в Амурской области получил новое ускорение

24 марта 2015, 02:16
Высокие скорости стали доступны ещё большему количеству абонентов "Билайн"

Амурский филиал ОАО «ВымпелКом» (бренд "Билайн") продолжает работы по развитию 3G-сети на территории области.

За уже прошедший период 2015 года переведены на IP базовые станции в селе Игнатьево Благовещенского района, в посёлке Февральск Селемджинского района, в городе Тында и в некоторых других населённых пунктах области. В итоге количество базовых станций, подключённых по IP, достигло 92 % от всех базовых станций третьего поколения области. В результате проделанной работы средняя скорость выхода в Интернет в данных населённых пунктах составляет 3,3 Мегабит в секунду (МБит/с) в Игнатьево, 2,3 Мбит/с – в Февральске, 3,5 Мбит/с – в Тынде.

Подключение к IP-каналам даёт возможность переводить базовые станции на технологию DС-HSPA+, позволяющую развивать скорости мобильного Интернета до 42 Мбит/с. На сегодняшний день данный режим подключён на 100 % базовых станций 3G Благовещенска и его окрестностей – технология активирована в посёлках Чигири, Белогорье, Моховая Падь, Астрахановка, в селе Игнатьево. Выход в Интернет на высоких скоростях в режиме DС-HSPA+ уже доступен жителям Свободного, Тамбовки, Константиновки, Ивановки, Прогресса, Райчихинска, Новобурейского, Поярково и других населённых пунктов области. Таким образом, сейчас 54 % базовых станций Амурской области уже работают в данном скоростном режиме.

«В этом году мы продолжаем активное строительство сети 3G на территории области, так как именно эта технология выхода в Интернет доступна большему количеству пользователей смартфонов и планшетов. Скорости, которые поддерживает наша сеть, позволяют не только с комфортом прослушивать музыку, смотреть онлайн-видео, но и с лёгкостью загружать «тяжёлые» мультимедийные файлы, смотреть потоковое HD-видео и, конечно, пользоваться различными мобильными приложениями. В ближайшее время мы активируем режим DС-HSPA+ и в других населённых пунктах области», – заверил директор Амурского филиала ОАО «ВымпелКом» Сергей Саляев.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Билайн
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