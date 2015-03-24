Мобильный Интернет в Амурской области получил новое ускорение

«В этом году мы продолжаем активное строительство сети 3G на территории области, так как именно эта технология выхода в Интернет доступна большему количеству пользователей смартфонов и планшетов. Скорости, которые поддерживает наша сеть, позволяют не только с комфортом прослушивать музыку, смотреть онлайн-видео, но и с лёгкостью загружать «тяжёлые» мультимедийные файлы, смотреть потоковое HD-видео и, конечно, пользоваться различными мобильными приложениями. В ближайшее время мы активируем режим DС-HSPA+ и в других населённых пунктах области», – заверил директор Амурского филиала ОАО «ВымпелКом» Сергей Саляев.